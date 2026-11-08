La posible llegada del papa León XIV a la Argentina reavivó el recuerdo de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, y abrió un interrogante sobre la continuidad de sus principales lineamientos pastorales y sociales. Durante su pontificado, Jorge Bergoglio cuestionó las desigualdades económicas, reclamó mayor compromiso de los sectores de poder y defendió una Iglesia abierta e inclusiva. Ahora, ante la posibilidad de que su sucesor visite el país que Francisco nunca volvió a pisar como Papa, surge una pregunta central: ¿Cuánto de su legado puede reconocerse en León XIV?

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En diálogo con El Destape, el vaticanólogo colombiano Hernán Olano explicó que el cambio de pontífice no implica necesariamente una ruptura con las enseñanzas de su antecesor, aunque tampoco supone una obligación de reproducir sus decisiones o su estilo. Para el especialista, la continuidad debe analizarse a partir de los documentos, las decisiones y los gestos concretos del nuevo Papa.

La continuidad de Francisco y la impronta de León XIV

"Desde el punto de vista canónico, el Romano Pontífice sucede a su predecesor en el oficio de Pedro, pero no recibe la obligación de reproducir todas sus decisiones prudenciales, sus prioridades administrativas o su estilo de comunicación. Existe una continuidad en la misión apostólica y en la fe de la Iglesia, al tiempo que hay legítimos espacios para la iniciativa personal del pontífice", explicó Olano.

En ese sentido, el especialista consideró que el "el viaje a la Argentina tendrá una particular carga simbólica": "León XIV llegará a la patria de Francisco y encontrará una sociedad atravesada por debates sobre el papel del Estado, la pobreza y el modelo económico", y remarcó que va a ser importante escuchar sus palabras, sin "atribuirle anticipadamente una posición partidista".

Para Olano, la mejor manera de establecer qué aspectos del pensamiento de Francisco tendrán continuidad es observar las decisiones y los posicionamientos del nuevo pontífice, antes que limitarse a comparar sus discursos.

"La mejor manera de medir la continuidad entre ambos pontificados será examinar sus decisiones, sus documentos y sus gestos concretos, no solamente sus semejanzas retóricas", sostuvo.

La experiencia de León XIV en Perú y su mirada sobre el trabajo

Para comprender la sensibilidad social del nuevo pontífice, Olano también destacó su experiencia pastoral y misionera en Perú, donde tuvo contacto con comunidades atravesadas por distintas formas de desigualdad y vulnerabilidad. En ese recorrido, el especialista mencionó la encíclica Magnifica humanitas, a la que vinculó con la justicia social, el acceso al trabajo, la protección de las personas desplazadas y los desafíos de la transformación tecnológica.

León XIV eligió su nombre en referencia a León XIII, el pontífice que desarrolló la doctrina social de la Iglesia a partir de la encíclica Rerum novarum. Para Olano, esa elección constituye un elemento relevante para interpretar algunas de las preocupaciones del actual pontificado.

El vaticanólogo destacó especialmente la concepción del trabajo como una dimensión que excede la obtención de ingresos y representa una forma de participación en la sociedad, desarrollo personal y contribución a la comunidad.

También señaló las advertencias sobre los riesgos de que los cambios tecnológicos reduzcan las oportunidades laborales y profundicen la exclusión de determinados sectores.

Sin embargo, Olano consideró que todavía es prematuro anticipar qué orientación política concreta tendrá León XIV frente a esos desafíos. La doctrina social católica, explicó, no se identifica directamente con el sindicalismo, el socialismo, el liberalismo económico ni con otras corrientes políticas, aunque puede coincidir con propuestas particulares cuando contribuyen a la justicia social.

La doctrina social de la Iglesia y el lugar de los pobres

Uno de los puntos centrales del análisis es la posición de León XIV frente a las desigualdades económicas y los sistemas de organización social. Olano planteó que el debate no debería reducirse a definir si el nuevo Papa es anticapitalista, sino a observar qué exigencias éticas plantea frente al funcionamiento de la economía.

"La pregunta fundamental es si el crecimiento económico se traduce en oportunidades reales, trabajo digno y mejores condiciones de vida para las mayorías, o si sus beneficios quedan concentrados mientras amplios sectores carecen de lo necesario”, explicó.

Desde esa perspectiva, el vaticanólogo recordó que la opción preferencial por los pobres forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no depende exclusivamente de la sensibilidad personal de un Papa.

“La opción preferencial por los pobres es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia y no una preferencia personal que desaparezca con el cambio de pontificado. Significa reconocer que las necesidades de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad deben recibir una atención prioritaria en la vida pastoral y en la reflexión ética sobre la organización de la sociedad”, afirmó.

El especialista también distinguió entre la intervención política partidista y la responsabilidad moral de la Iglesia frente a los problemas sociales. Según explicó, la institución "no tiene por misión sustituir a los economistas ni diseñar un programa partidista". No obstante, tendra la responsabilidad de formular un juicio moral sobre las estructuras económicas cuando estas afectan la dignidad humana, la justicia y los derechos de las personas. "Tal vez en eso hay similitud entre los papas", señaló.

¿Qué puede decir el Papa sobre el modelo económico argentino?

La eventual visita de León XIV a la Argentina también abre interrogantes sobre su posición frente a la situación económica y social del país. En particular, sobre qué lugar ocuparán la pobreza, el empleo, las desigualdades y las responsabilidades de los sectores políticos y económicos en sus intervenciones públicas.

Olano consideró que la Iglesia puede pronunciarse sobre estos temas sin convertirse por eso en un actor de militancia partidaria: "Creo que debemos distinguir entre intervención política partidista e intervención moral en asuntos públicos. La Iglesia tiene derecho a pronunciarse sobre la dignidad humana, la paz, la migración, la libertad religiosa y los derechos fundamentales. Esas cuestiones tienen consecuencias políticas, pero no por ello se convierten automáticamente en asuntos de militancia partidista".

En ese marco, el especialista sostuvo que Francisco se caracterizó por un lenguaje directo y por gestos de fuerte repercusión internacional, mientras que León XIV podría abordar preocupaciones similares mediante otros recursos institucionales y diplomáticos.

"Francisco se caracterizó por un lenguaje directo y por gestos que tuvieron una gran repercusión internacional. León XIV puede conservar la sustancia de muchas de esas preocupaciones y expresarlas mediante una diplomacia más institucional, un lenguaje diferente o una estrategia de interlocución distinta", analizó.

El desafío, según Olano, consiste en que los principios de la doctrina social de la Iglesia se traduzcan en criterios concretos para evaluar las condiciones laborales, las políticas económicas, el acceso a los bienes esenciales y la concentración del poder.

En ese sentido, también aclaró que la Santa Sede no tiene capacidad para imponer políticas económicas a los Estados ni reemplazar las decisiones de sus autoridades. Su influencia se expresa principalmente a través de la doctrina, la diplomacia, la actividad pastoral y la intervención cultural.

“Puede proponer principios, facilitar negociaciones, movilizar conciencias y contribuir a que determinados problemas entren en la agenda pública, pero los resultados dependen también de las decisiones de los gobiernos, las empresas y la ciudadanía”, sostuvo.

Un nuevo pontificado frente a una herencia que permanece

Para Olano, la relación entre Francisco y León XIV no debe interpretarse como una continuidad automática ni como una ruptura. El nuevo Papa recibe una tradición doctrinal y pastoral, pero tiene la responsabilidad de interpretarla frente a los desafíos de su tiempo.

La eventual llegada a la Argentina pondría esa relación en un escenario de particular significado. El país de Francisco atraviesa debates económicos y sociales que podrían encontrar en las palabras de León XIV una nueva mirada sobre la pobreza, el trabajo, la desigualdad y el papel de las instituciones.

Argentina será, además, un escenario de interés por la relación entre la Iglesia y el poder político, especialmente en un contexto en el que el presidente Javier Milei es economista y el modelo económico ocupa un lugar central en la discusión pública.

"Finalmente, no creo que debamos interpretar el pontificado de León XIV como una simple continuación ni como una ruptura con Francisco. Estamos ante un nuevo sucesor de Pedro que recibe una tradición doctrinal y pastoral, pero que tiene la responsabilidad de interpretarla ante los desafíos de su tiempo", concluyó el vaticanólogo.