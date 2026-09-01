La historia mística que une a José Larralde con un árbol plantado en Huanguelén

En una chacra rural cercana a Huanguelén, un viejo pino se convirtió en mucho más que un árbol. Fue plantado el mismo día en que nació José Larralde y, más de ocho décadas después, continúa en pie en el lugar donde el reconocido cantor popular dio sus primeros pasos.

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La escena tiene algo de particular: mientras la vida del artista atravesó escenarios, viajes, oficios y generaciones enteras de seguidores, aquel árbol permaneció en el mismo sitio, creciendo al ritmo de los años. Por eso, para quienes conocen la historia, su presencia tiene un significado especial y hasta cierto aire místico.

José Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en una chacra ubicada en las inmediaciones de Huanguelén, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ese mismo día fue plantado el pino que todavía puede verse en el patio de la antigua propiedad familiar.

Un árbol como testigo de una vida

El árbol quedó ligado desde entonces a la historia personal del músico. Década tras década, el pino fue creciendo en la misma tierra que vio nacer a quien más tarde se convertiría en una de las voces fundamentales del folklore argentino. La historia volvió a hacerse conocida recientemente a partir de la visita del músico y referente del folklore Adrián Maggi a Huanguelén. Durante su recorrido, registró imágenes del camino rural que lleva hasta la chacra y del enorme árbol que permanece en el centro del terreno.

La propiedad conserva además señales de su pasado familiar. Un cartel ubicado en el acceso identifica el lugar como la “Quinta de la Familia Saad” y recupera una frase relacionada con el espíritu de aquel espacio, marcado por los encuentros familiares, la guitarra y las canciones. Actualmente, la antigua quinta mantiene su entorno campestre. La tranquilidad del paisaje, los animales y la vegetación permiten imaginar cómo pudo haber sido aquel escenario durante los primeros años de Larralde.

José Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en una chacra ubicada en las inmediaciones de Huanguelén, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La conexión entre el árbol y Larralde también adquiere otra dimensión al conocer la historia del artista. Antes de consolidarse como cantor y compositor, desarrolló distintos trabajos vinculados al mundo rural y los oficios: fue albañil, mecánico, peón de campo, tractorista y soldador.

Esa experiencia cotidiana quedó reflejada posteriormente en una obra caracterizada por sus relatos sobre el trabajo, la vida de campo, las desigualdades y las experiencias de la gente común. En ese sentido, el pino que continúa creciendo en la chacra parece funcionar como una metáfora involuntaria de su propia historia. Ambos permanecieron ligados al mismo paisaje, uno desde la tierra y el otro a través de sus canciones.