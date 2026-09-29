Game of Thrones tendrá una película sobre Aegon el Conquistador: cuándo se estrena y de qué tratará

Game of Thrones confirmó la fecha de estreno de su primera película, que se llamará Aegon's Conquest (La conquista de Aegon). El anuncio fue dado por Warner Bros en el marco de la Cinemacon como parte de sus próximos estrenos. El filme centrará su trama en la figura de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, el caudillo que conquistó Poniente y unificó los Siete Reinos bajo el estandarte de la Casa Targaryen aproximadamente 300 años antes de los eventos relatados en la serie original.

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En todo caso, según informó Variety, se trata todavía del titulo provisional de filme cuya denominación podría cambiar. El largometraje contará con Owen Harris en la dirección y con Beau Willimon como guionista, conocido por su trabajo en la serie Andor y por haber sido showrunner de House of Cards.

Referenciado en múltiples ocasiones en Game of Thrones, House of the Dragon y también en la más reciente El caballero de los Siete Reinos, Aegon el Conquistador es un personaje clave en la saga literaria de George R.R. Martin. Con su historia arranca el libro Fuego y Sangre, la precuela que repasa la historia de la Casa Targaryen, pero que, sin embargo, aún no ha aparecido en ninguna de las series estrenadas.

La historia de los Targaryen conquistadores

Su historia es la de la violenta conquista de Poniente por parte de los Targaryen, que a lomos de sus bestias aladas escupefuego llegaron desde Valyria y, tras establecerle en Bastión de Dragones, un pequeño islote volcánico frente a la costa este de Poniente, tomaron el continente.

A lomos de su colosal dragón, Balerion, conocido como el Terror Negro, en apenas dos años Aegon sometió seis de los Siete Reinos, solo resistiendo Dorne a sus embates. Lo consiguió flanqueado por sus dos hermanas y esposas: Visenya, que surcaba los cielos a lomos de la enorme dragona Vhagar y que pasó a la historia como Reina de todos los Dragones, y Rhaenys, jinete del también temible Meraxes.

El proyecto está concebido como una producción a gran escala, comparable en ambición y presupuesto al de otras épicas sagas de Warner como como Dune o El Señor de los Anillos. La película llegará a cines el 1 junio de 2029. Por el momento no se anunció quien será el actor casteado para ser Aegon I.