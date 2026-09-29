Fueron los actores más famosos de Clave de sol y 40 años después del éxito vuelven a trabajar juntos

El actor Pablo Rago habló sobre su presente exitoso como protagonista de la comedia Berlín Berlín, en el teatro Apolo, y su futuro trabajando en series, en un próximo proyecto con Leonardo Sbaraglia. Los actores volverán a compartir una producción después de 40 años, cuando ambos hicieron la ficción juvenil Clave de sol.

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El actor confirmó que formará parte de la tercera y cuarta temporada de En el barro. Y también se sumará a la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video inspirada en la vida del expresidente Carlos Menem. En una entrevista con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, Rago contó detalles de su participación en la ficción. "Después de 40 años voy a volver a trabajar con Leo Sbaraglia. Desde Clave de sol que no coincidíamos en un proyecto", contó Rago haciendo alusión a la tira estrenada en 1987.

Rago destacó el profesionalismo de Sbaraglia y aseguró: "Es un actor de mucho método y se nota". La segunda temporada de Menem continúa en una etapa previa a su desarrollo. La serie está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y combina personajes históricos con otros creados especialmente para la ficción. Rago interpretará a un personaje tendrá una función vinculada con uno de los momentos claves de la historia reciente: "Hago de un operador político que hace el intercambio entre la presidencia de Menem y la de De la Rúa".

La nueva temporada también incorporará a Daniel Scioli como uno de los personajes de la historia. El político será interpretado por Julián Kartún. La serie ya presentó en su primera temporada a distintas figuras de la política argentina. Entre ellas estuvieron María Julia Alsogaray, Eduardo Duhalde, Domingo Cavallo, Raúl Alfonsín, Mohamed Alí Seineldín, Carlos Ruckauf y Bernardo Neustadt.

De qué trata Clave de sol

Clave de sol fue una tira juvenil que se emitió en Canal 13 durante 1987 y cuya historia seguía a un grupo de jóvenes de La Lucila. El colegio, el barrio y los lugares de encuentro eran algunos de sus escenarios principales. Los protagonistas atravesaban romances, amistades, conflictos familiares y los primeros desafíos de la vida adulta.

La serie fue creada por Jorge Maestro, Sergio Vainman y Víctor Proncet. El elenco reunió a varios actores que después tendrían largas carreras. Además de Rago y Sbaraglia, participaron Cecilia Dopazo, Viviana Saccone, Emiliano Kaczka, Guido Kaczka y Julián Weich. También estuvieron Victoria Onetto, Federico D'Elía, Carolina Fal y Facundo Espinosa, entre otros.