FIC.UBA 2026: 8 películas imperdibles para ver gratis en el festival de cine

Desde el 30 de septiembre al 7 de octubre se dará inicio la cuarta edición del FIC.UBA, festival de cine organizado por la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Durante ocho días, el FIC.UBA reunirá cine argentino e internacional, competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos, encuentros y actividades de formación, con una programación con entrada libre y gratuita. Un repaso por 8 filmes imperdibles que se verán en el encuentro.

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Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira

Sinopsis: a través de metraje desconocido y hace tiempo olvidado, este documental descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay -uno de los regímenes dictatoriales más largos de la historia-. Desde la propaganda hasta las transmisiones internacionales, la película expone cómo los medios de comunicación moldearon el poder, controlaron la memoria y construyeron un legado que persiste hasta hoy.

Funciones:

Viernes 2, 15:30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).

Miércoles 7, 19:30 hs., Facultad de Filosofía y Letras (FiloCine).

Ghost School, de Seemab Gul

Sinopsis: Rabia tiene diez años y se resiste a aceptar el cierre repentino de su escuela en una aldea rural de Pakistán. Mientras los adultos ofrecen solo evasivas y rumores hablan de una criatura mitológica que habría poseído a su maestra, ella emprende una búsqueda solitaria de respuestas. Su madre, sola y agotada, apenas tiene margen para cuestionar lo que ocurre. Entre la superstición, el poder feudal y la indiferencia burocrática, la película de la directora británico-pakistaní Seemab Gul, combina la mirada documental con la ficción para construir una fábula pausada sobre el abandono estatal de la educación rural y la injusticia de género, sostenida por la mirada lúcida de una niña que se niega a callar.

Funciones:

Viernes 2, 20:45 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

Sábado 3, 20:30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).

Lunes 5, 15:00 hs., Sala Lugones (Sala Lugones).

Fatherland, de Pawel Pawlikowski

Sinopsis: en pleno apogeo de la Guerra Fría, el escritor Thomas Mann y su hija actriz, escritora y piloto de rally emprenden un viaje a través de una Alemania dividida y en ruinas, desde Frankfurt ocupada por los aliados hasta Weimar bajo control soviético, en la nueva joya cinematográfica del ganador del Oscar Pawel Pawlikowski.

Funciones:

Viernes 2, 21:00 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 3).

Lunes 5, 21:00 hs., Sala Lugones (Sala Lugones).

La libertad doble, de Lisandro Alonso

Sinopsis: Misael trabaja solo con su hacha cortando árboles alejado de otras personas. Su libertad se verá afectada cuando deba hacerse responsable de su hermana mayor y la lógica de sus días en el monte se desvanezca en una naturaleza donde la razón humana no tiene sentido.

Funciones:

Miércoles 30, 19:30 hs., Cine Cosmos.UBA.

Viernes 2, 21:00 hs., Cine Cosmos.UBA.

El sabor del té verde con arroz, de Yasujiro Ozu

Sinopsis: Mokichi Satake y Taeko llevan varios años de matrimonio, celebrado mediante un miai, el tradicional encuentro concertado entre futuros esposos. Sin hijos y con una posición económica acomodada, Taeko disfruta de una vida social activa junto a sus amigas, mientras la pareja mantiene una existencia aparentemente estable y ordenada. Su sobrina Setsuko, en cambio, se rebela contra la idea de un matrimonio arreglado y defiende el derecho a elegir su propio destino. Cuando su familia intenta organizar un miai para ella, decide escapar de la situación y refugiarse en la casa de su tío Mokichi. Este encuentro inesperado lleva a la pareja a cuestionar las diferencias que han marcado silenciosamente su relación.

Funciones:

Sábado 3, 13:30 hs., Cine Cosmos.UBA.

Domingo 4, 13:30 hs., Cine Cosmos.UBA.

Le Journal d'une femme de chambre, de Radu Jude

Sinopsis: Gianina, una joven rumana, trabaja como empleada doméstica para una familia burguesa en Burdeos. Por las noches, ensaya el papel de una criada con un grupo de teatro amateur que prepara una adaptación de Diario de una camarera, de Octave Mirbeau. Cuida de Louen, el hijo de sus empleadores, mientras su propia hija crece lejos de ella, en Rumania. La ausencia materna se profundiza hasta convertirse en una herida, pero, a medida que se acerca la Navidad, la promesa de un reencuentro comienza a tomar forma.

Funciones:

Sábado 3, 18:00 hs., Sala Lugones (Sala Lugones).

Lunes 5, 21:00 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 3).

Los amantes del Pont-Neuf, de Leos Carax

Sinopsis: un artista callejero ebrio y una joven pintora que sale de una relación y está perdiendo la vista viven como vagabundos en el puente más antiguo de París, el Pont Neuf, que está siendo reconstruido. Ella depende más de él a medida que su vista se deteriora y, en su cotidianeidad, ambos se enamoran.

Funciones:

Domingo 4, 20:30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).

Miércoles 7, 09:30 hs., FADU (Aula Magna).

Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat

Sinopsis: Pedro Catella, diplomático, escritor y publicista, hijo de Alicia Eguren e hijastro de John William Cooke, recorre en primera persona una vida atravesada por los grandes episodios de la historia latinoamericana del siglo XX. Agente de la resistencia peronista desde los nueve años y tirador de élite en la sierra cubana a los diecisiete, su trayectoria personal se confunde con el destino revolucionario y trágico de su país. Codirigido por María Alché y Benjamín Naishtat, este documental construye un retrato íntimo que combina memoria individual e historia colectiva. A través de la mirada de Catella, la película reconstruye las tensiones políticas, los sueños y las derrotas que marcaron a una generación dispuesta a jugarse la vida por sus convicciones.

Funciones: