La historia real que inspiró Primetime, la película de Robert Pattinson sobre el polémico show que atrapaba a presuntos abusadores

La carrera hacia los premios Oscar se asoma y las carteleras de cine ya están presentando las historias que aspiran a arrasar en la temporada de premios. Una de ellas es Primetime, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, que sigue al famoso show de televisión To Catch a Predator, que hacía operativos de polémica metodología para atrapar presuntos abusadores y pedófilos.

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El segmento To Catch a Predator se emitió por primera vez en la televisión estadounidense dentro del programa de actualidad Dateline (NBC) y propuso desenmascarar a posibles agresores sexuales con operativos encubiertos, cámaras ocultas y móviles para interceptar a los supuestos pedófilos. Una vez expuestos, el conductor del programa, Chris Hansen, aparecía para confrontarlos con pruebas incriminatorias.

To Catch a Predator se convirtió en un suceso de la televisión estadounidense, llegando a alcanzar 7 millones de espectadores por capítulo. A la vez, el formato de show instaló un fuerte debate sobre la ética en los medios y los límites en el periodismo. La película Primetime sigue el ascenso de Chris Hansen a la popularidad mientras debe lidiar con las acusaciones de quienes lo señalaron por su estilo televisivo, que priorizó el morbo y la humillación al periodismo.

En una entrevista con The Associated Press, Robert Pattinson habló sobre como fue interpretar a Chris Hansen y sostuvo: "Chris era como un reportero de noticias serio. Y creo que lo fascinante de la historia en su conjunto era ver a alguien que... eres periodista, se supone que debes ser, en cierto modo, un relator pasivo de lo que sucede, y de repente te ves envuelto en una situación en la que no solo estás en el centro de todo, sino que tu propio comportamiento marca la pauta del programa".

Cuándo se estrena Primetime en Argentina

Aunque To Catch a Predator fue cancelado por NBC en 2008, el formato de reality show que instauró, donde todo vale por un punto de rating o un titular, se convirtió en la base del éxito para otros éxitos del género como Gran Hermano o Survivor. La película que podría darle un Oscar a Robert Pattinson llegará a Latinoamérica el próximo 7 de marzo de 2027.