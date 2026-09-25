Gremlins 3 se retrasa: cuándo volverán Gizmo y las criaturas más famosas de los '80

Gremlins, la mítica saga de los años '80, regresará a la gran pantalla con una tercera película dirigida por Chris Columbus que lanzó su primer adelanto. Pero no todo son buenas noticias, ya que los fans tendrán que esperar un poco más de lo previsto para reencontrarse con Gizmo y compañía.

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Según dio a conocer Warner Bros través de un simpático teaser que muestra a Gizmo, el simpático mogwai de la saga, dentro de una mochila, Gremlins 3 llegará a los cines el 6 de octubre de 2028. Esta nueva fecha para el regreso de las míticas y peludas criaturas supone un considerable retraso respecto a la fecha que se había anunciado anteriormente (el 19 de noviembre de 2027).

Hannah Marks está escribiendo el guión en base a un primer borrador de Columbus (que también escribió el filme original de 1984), Zach Lipovsky y Adam B. Stein. Kristie Macosko Krieger y Holly Bario se encargan de la producción por parte de Amblin Entertainment, junto con Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe, de 26th Street Pictures. Steven Spielberg ejerce de productor ejecutivo junto a Eleanor Columbus.

Gremlins se estrenó en 1984 y contó con la dirección de Joe Dante y un guión del propio Christopher Columbus. En 1990 llegó a los cines la secuela, Gremlins 2: La nueva generación, y en 2023 la franquicia se expandió con la serie de animación de Max Gremlins: Los secretos de los Mogwai y Gremlins: The Wild Batch.

De qué trata Gremlins y dónde se puede ver

Gremlins sigue a Rand (Hoyt Axton), un viajante que un día regala a su hijo Billy (Zach Galligan) una tierna y extraña criatura, un mogwai, adquirida en un bazar chino. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de una hecatombe en un pueblo de Estados Unidos cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai: no mojarlo, evitar que le dé la luz del sol y, ante todo, no darle de comer después de medianoche.

En Argentina, Gremlins y Gremlins 2: La nueva generación pueden verse en la plataforma de streaming HBO Max, donde también se alojan las recientes series del mismo universo.

Con información de Europa Press.