FIC.UBA 2026: la cuarta edición ya tiene programación confirmada y suma homenajes, retrospectivas y seminarios

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) ya tiene definida su programación y sumará este año nuevos homenajes, retrospectivas, encuentros con realizadores y actividades de formación, además de las cinco competencias anunciadas para el festival que se realizará del 30 de septiembre al 7 de octubre.

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La película de apertura será La libertad doble, de Lisandro Alonso, secuela de La libertad, una de las películas vinculadas al Nuevo Cine Argentino y ópera prima del director. El film, nuevamente protagonizado por el hachero Misael Saavedra y filmado en un ámbito rural, se proyectará el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos.

Alonso también será parte de las actividades de formación del festival con un seminario previsto para el jueves 1 de octubre a las 15:30 en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

Ese mismo día, la Universidad entregará el título de Doctor Honoris Causa a dos figuras fundamentales del cine argentino: Lita Stantic, directora y productora de películas como Camila, La ciénaga, Mundo Grúa y Un oso rojo, y el director de fotografía Félix “Chango” Monti, reconocido por su trabajo en La historia oficial, El secreto de sus ojos y El exilio de Gardel, entre otros títulos.

La programación internacional tendrá como uno de sus invitados principales al cineasta francés Léos Carax, director de Los amantes del Pont Neuf, Pola X, Holy Motors y Annette, película por la que ganó el premio a mejor director en el Festival de Cannes. Carax participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30.

Además, el festival dedicará un foco al director japonés Yasujirō Ozu, con películas como Buenos días, El sabor del sake, El sabor del té verde con arroz, Hierbas flotantes y Primavera temprana.

Otro de los homenajes estará dedicado a Lucas Vignale, director argentino de 28 años que murió inesperadamente en junio pasado y que había realizado proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. Su película póstuma, El tren fluvial, codirigida con Lorenzo Ferro, tuvo su premiere mundial durante la última edición de la Berlinale.

Panorama Internacional

La sección Panorama Internacional reunirá producciones recientes de realizadores de distintos países, entre ellas Imperium, el nuevo trabajo de Sergei Loznitsa; Tierra de mi padre, del director polaco Paweł Pawlikowski; Le Journal d'une femme de chambre, de Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi, que cuenta con la participación del argentino Peter Lanzani.

La programación también incluirá el ciclo “Cine y ciudades: París”, dedicado a distintas representaciones de la capital francesa a través del cine contemporáneo. Allí se proyectarán El gran arco, de Stéphane Demoustier; The Edge of the Blade, de Vincent Perez; The Story of Souleymane, de Boris Lojkine; una selección de cortometrajes y Los amantes del Pont Neuf, de Carax.

Los encuentros y seminarios tendrán además como protagonistas a Dolores Fonzi, el lunes 5 de octubre a las 11; Léos Carax, ese mismo día a las 19:30; y Lita Stantic y Félix “Chango” Monti, el miércoles 7 de octubre a las 19:30 en el Aula 301.

Cinco competencias y becas para nuevos realizadores

El FIC.UBA 2026 tendrá cinco competencias: Internacional de Largometrajes, Iberoamericana de Cortometrajes, Cortometrajes UBA, Largometrajes de Graduados DIS y Cortometrajes de Graduados DIS.

Una de las novedades de esta edición será el acuerdo con Disney, que permitirá entregar becas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. En la Beca FIC.UBA-Disney se seleccionarán diez proyectos que recibirán $10 millones cada uno para acompañar su producción y finalización.

También continuará el FIC.UBA LAB-Disney, destinado al desarrollo de ideas de largometrajes de ficción. Diez proyectos llegarán a una instancia final de pitch: dos recibirán becas de $10 millones para producción y realización de un teaser, mientras que los otros ocho recibirán un aporte de $6.250.000 cada uno. El aporte total de Disney entre ambas iniciativas será de $170 millones.

“El FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional”, señaló Ricardo Alfonsín (h.), director general del festival.

Los ganadores de la Competencia de Cortometrajes UBA también accederán a oportunidades de formación internacional, entre ellas un viaje a España para participar del Málaga Talent, del Festival de Málaga, y otro a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación de talentos del Festival de Cine de Bogotá.

Nuevas sedes

La cuarta edición ampliará además el circuito de espacios donde se desarrollará el festival. A la FADU-UBA y el Cine Cosmos se sumarán el Cine Arte Cacodelphia, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Sala Leopoldo Lugones.

Las actividades tendrán lugar en FADU-UBA, ubicada en Ciudad Universitaria; Cine Cosmos, en Corrientes 2046; Cine Arte Cacodelphia, en Roque Sáenz Peña 1150; Filosofía y Letras, en José Bonifacio 1337; y la Sala Leopoldo Lugones, en Corrientes 1530.

“Este año el FIC.UBA da un paso importante: además de ampliar su programación y su presencia en la ciudad, profundizamos el acompañamiento a los nuevos realizadores y fortalecemos los vínculos con instituciones y festivales de otros países”, sostuvo Alfonsín. “Queremos que el paso por el FIC.UBA deje algo más que una película proyectada: que abra puertas, genere encuentros y se convierta en una oportunidad para seguir creciendo”, agregó.

La cuarta edición del FIC.UBA se desarrollará durante ocho días, del 30 de septiembre al 7 de octubre, con entrada libre y gratuita y una programación que combina cine argentino e internacional, competencias, retrospectivas, homenajes, encuentros y espacios de formación.