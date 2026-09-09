Llega una nueva edición del FIC.UBA: qué hay que saber sobre el Festival Internacional de Cine de la UBA

El cine vuelve a ocupar un lugar central en la Universidad de Buenos Aires. Del 30 de septiembre al 7 de octubre se realizará la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), un encuentro que reúne producciones nacionales e internacionales y propone un espacio de exhibición, formación e intercambio alrededor del audiovisual. Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.

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Organizado por la UBA y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de sus áreas vinculadas al diseño, la cultura y la comunicación, junto con la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, el festival busca conectar a la comunidad universitaria con el panorama audiovisual contemporáneo, tanto argentino como internacional.

El FIC.UBA es un espacio de encuentro entre el cine, la universidad y la comunidad audiovisual, que busca promover la producción cinematográfica, generar instancias de formación y acercar al público una mirada amplia sobre el cine nacional e internacional.

Cinco competencias y nuevas oportunidades para realizadores

El Festival contará con cinco competencias: Internacional de Largometrajes, Iberoamericana de Cortometrajes, Cortos UBA, Largos Graduados DIS y Cortos Graduados DIS. La convocatoria estuvo abierta de manera gratuita para películas nacionales e internacionales de ficción, documental y animación, tanto largometrajes como cortometrajes.

La edición 2026 también mantendrá una de las características que el festival viene consolidando: el acompañamiento a nuevos realizadores. Entre los reconocimientos previstos se encuentra nuevamente el Premio Distribución Festhome para el mejor cortometraje argentino de la Competencia Iberoamericana, que otorga un año de distribución internacional.

Además, los ganadores de la Competencia de Cortos UBA tendrán oportunidades de formación internacional: un viaje a España para participar del Málaga Talent, en el Festival de Málaga, y otro a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación de talentos del Festival de Cine de Bogotá.

El reglamento establece, además, premios económicos para las distintas competencias. Para la Competencia Internacional de Largometrajes, por ejemplo, la UBA otorgará $7,5 millones al ganador, mientras que el premio al Mejor Largometraje de Graduados DIS será de $2,5 millones.

Las sedes del FIC.UBA 2026

La programación tendrá como uno de sus principales espacios a la FADU-UBA, en Ciudad Universitaria, y también incluirá al Cine Arte Cacodelphia, Cinépolis Plaza Houssay y Cine Cosmos UBA.

A esas salas se sumará este año un nuevo espacio: por primera vez, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín será sede del FIC.UBA, donde se desarrollarán actividades del festival entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre.

La programación oficial incluirá las distintas competencias, además de retrospectivas, homenajes, seminarios y eventos especiales, aunque el detalle completo de las películas y actividades todavía no fue difundido por la organización.

Qué dejó la edición 2025

La cuarta edición llegará después de un 2025 en el que el FIC.UBA profundizó su perfil como espacio de formación y promoción de nuevos talentos. En la tercera edición, realizada del 1 al 8 de octubre, se proyectaron 48 largometrajes y 36 cortometrajes en ocho días, con cuatro competencias, una sección Panorama y tres retrospectivas.

La edición tuvo además una fuerte presencia de figuras reconocidas del cine. Graciela Borges, Asif Kapadia y Juan Gatti recibieron el Doctorado Honoris Causa de la UBA. Kapadia, ganador del Oscar por Amy y director de Senna y Diego Maradona, presentó además en Argentina su película 2073. Gatti, por su parte, fue homenajeado por su trayectoria como director de arte y diseñador audiovisual.

El festival también dedicó una programación especial a los 40 años del Juicio a las Juntas, en conjunto con la Facultad de Derecho de la UBA. El homenaje incluyó el reconocimiento a los jueces que participaron del histórico proceso y la proyección de Argentina, 1985, El juicio y El Nüremberg argentino.

En las competencias, el Trofeo FIC.UBA al Mejor Largometraje fue para Red Path, del tunecino Lofti Achour, mientras que Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, y Niñxs, de Kani Lapuerta, recibieron menciones especiales.

En la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes, el máximo reconocimiento fue para A todas las sombras de nuestra marea, de Christian Peyrano, que además obtuvo el Premio Distribución Festhome. En la competencia de Cortos UBA, el premio al mejor cortometraje fue para Después del silencio, de Juana González Posse, mientras que Todos mis demonios, de Angie Gatto, recibió el premio a Mejor Dirección.

En tanto, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta, ganó el Trofeo FIC.UBA en la Competencia de Graduados DIS. También fueron reconocidas El agrónomo, La mujer de fuego y Cuidadoras.

Un festival que busca proyectar nuevos talentos

El crecimiento del festival también se reflejó en las alianzas que incorporó durante su tercera edición. En 2025 se sumaron iniciativas junto a Netflix, Festhome, Ibershorts y el Festival de Málaga, con propuestas orientadas a la formación y proyección internacional de jóvenes realizadores.

El FIC.UBA recibió además un reconocimiento especial de APTRA durante los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, por su aporte a la formación de profesionales y artistas que integran la industria audiovisual argentina.

Con la cuarta edición, el festival buscará profundizar ese perfil: acercar el cine nacional e internacional al público, generar espacios de formación y debate y, especialmente, abrir oportunidades para las nuevas generaciones de realizadores.