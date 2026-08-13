Los Gallegos: el símbolo de Mar del Plata que renace como un gran espacio cultural.

Durante más de un siglo, el nombre Los Gallegos estuvo asociado al comercio y a la vida cotidiana de Mar del Plata. Ahora, una de sus históricas sedes emprende una transformación radical. El tradicional edificio de Luro y San Juan dará paso a Arena Mar del Plata, un nuevo espacio para recitales, espectáculos y eventos que busca convertirse en uno de los principales venues de la ciudad.

La reconversión implica mucho más que el cambio de una actividad comercial por otra. El proyecto busca ocupar un lugar que, según sus impulsores, Mar del Plata necesitaba para dar un salto en materia de entretenimiento y cultura. El nuevo espacio tendrá capacidad para 4.000 personas, tres niveles, campo adaptable, plateas y palcos, además de un sector gastronómico y salas multipropósito.

"El lugar nosotros estuvimos mucho tiempo buscando un lugar de esa capacidad, con esos metros, que nos dé para hacer esto que es una capacidad de 4.000 personas", explicaron los hermanos Federico y Fernando Roca, responsables del proyecto, en diálogo con El Destape.

Una esquina que forma parte de la historia marplatense

Para entender el peso simbólico de la transformación hay que retroceder más de un siglo. Los Gallegos nació el 8 de octubre de 1912, cuando inmigrantes españoles abrieron un pequeño comercio de alrededor de 250 metros cuadrados en la zona de Diagonal Pueyrredon. Con el tiempo, aquel negocio dedicado a telas, indumentaria y otros productos se convirtió en una de las tiendas más reconocidas de la ciudad.

La empresa atravesó distintas etapas y también momentos difíciles. En 1978, un incendio destruyó la casa central, pero cinco años después el establecimiento fue reconstruido y remodelado. Más adelante, en 1994, la marca inauguró su shopping en pleno centro marplatense, en lo que significó otra gran transformación de su historia comercial.

Así lucía la histórica tienda Los Gallegos en sus primeros años.

La sede de Luro y San Juan, que funcionó durante décadas, fue precisamente una de las postales asociadas a esa historia. Su cierre marcó el final de una etapa para una esquina que fue transitada durante generaciones por marplatenses y turistas.

Los hermanos Roca aseguran que el vínculo con el lugar fue determinante a la hora de avanzar con el proyecto. "El original es este, el de Luro y San Juan, y tenía más de 120 años", explicaron, al destacar el peso histórico de la propiedad y la importancia que tuvo la tienda para la ciudad.

La transformación, de todos modos, no surgió de un día para otro. Los empresarios contaron que estuvieron tres años buscando un espacio que reuniera las condiciones necesarias para instalar un venue de estas características. La tienda continuó funcionando hasta enero de 2026 y la propiedad fue entregada para iniciar la obra poco después de su cierre.

El nuevo Arena: un espacio pensado para cambiar de formato

La apuesta de Arena Mar del Plata apunta a resolver uno de los problemas que, según sus responsables, tiene actualmente la ciudad, la falta de un recinto de escala intermedia y con infraestructura preparada para diferentes tipos de espectáculos. "Creemos que es la capacidad correcta y exacta para tener más versatilidad en los eventos en Mar del Plata", señalaron los Roca.

La estructura estará distribuida en tres niveles e incluirá campo, plateas y palcos, con la posibilidad de adaptar el espacio según las características de cada espectáculo. El campo podrá utilizarse con público de pie o con sillas, mientras que la infraestructura fue diseñada para soportar diferentes configuraciones.

La programación inaugural busca justamente demostrar esa versatilidad. Habrá espectáculos en formato teatro, con público sentado, y otros en formato "full arena", con el campo de pie. Entre los primeros artistas anunciados aparecen Los Fabulosos Cadillacs, Babasonicos, Diego Torres, Sergio Dalma y Álex Ubago, entre otros.

El proyecto también prevé condiciones técnicas para producciones de gran escala. "Estamos poniendo mucho hincapié en que el Arena sea adaptable a todo tipo de evento", explicaron los empresarios. Y agregaron: "Los shows cada vez son más exigentes técnicamente, entonces nosotros vamos a dar esa infraestructura para que vengan todo tipo de eventos".

La intención es que el lugar no quede limitado a los recitales. La agenda podrá incluir teatro, espectáculos, congresos, exposiciones y eventos mixtos, siguiendo el modelo de grandes arenas multipropósito.

Una apuesta para atraer grandes shows a Mar del Plata

Uno de los objetivos centrales es que la ciudad pueda recibir artistas y producciones que actualmente muchas veces eligen otras plazas por falta de infraestructura. "Vamos a tratar de abrir esa ventana para que Mar del Plata quede mejor posicionada", afirmaron los Roca al referirse a la llegada de artistas internacionales.

La comparación con otras ciudades aparece inevitablemente. Rosario, Córdoba y Buenos Aires cuentan con espacios preparados para recibir producciones de distintas escalas, mientras que Mar del Plata, pese a su enorme movimiento turístico, tenía una oferta más limitada para determinados espectáculos.

Así lucirá el Arena Mar del Plata que tendrá su inauguración en octubre de 2026.

En el acceso al predio habrá un food court o patio gastronómico que funcionará incluso cuando no haya espectáculos. "Estamos haciendo un food court adelante, como un patio de comidas, que va a estar abierto más allá de que haya shows o no", explicaron. La idea es que el público pueda utilizar ese sector tanto antes como durante los eventos, y que el nuevo complejo tenga actividad más allá del calendario de recitales.

"Nacido en Mar del Plata, pero hecho para todo el país", es la idea que sintetiza el proyecto.

El efecto que buscan en el turismo

Los Roca apuestan a que los grandes shows funcionen como un motor adicional para la economía turística de la ciudad. Su experiencia como productores les permitió observar que un recital puede convertirse en una excusa para viajar, especialmente cuando el público llega desde otras localidades.

Según explicaron, tienen mediciones propias que muestran que en los shows grandes alrededor del 35% de los compradores de entradas provienen de fuera de la ciudad, porcentaje que puede crecer durante los fines de semana largos.

El impacto, sostienen, no queda concentrado en el estadio, también alcanza a hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios. La lógica es similar a la que ya se observa en Buenos Aires, donde determinados espectáculos generan viajes de espectadores desde distintos puntos del país.

La transformación de Los Gallegos en Arena Mar del Plata representa el encuentro entre dos momentos muy diferentes de la ciudad. Por un lado, una marca comercial centenaria que acompañó el crecimiento de Mar del Plata desde comienzos del siglo XX; por otro, un proyecto que busca responder a las nuevas formas de consumo cultural y entretenimiento.

Los propios empresarios reconocen esa continuidad. "Capaz que con esto le estamos devolviendo un poco a Mar del Plata de lo que nos dio la ciudad a nosotros", señalaron. La inauguración está prevista para el 24 de octubre de 2026, con una programación que incluirá diferentes formatos de espectáculos y que tendrá a Los Fabulosos Cadillacs como uno de los nombres destacados.