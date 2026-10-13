Expectativa por el programa de streaming de folklore de los creadores de "Un Poco de Ruido"

El canal de stream que encabeza DJ Pipo continúa expandiendo su grilla de producciones orientadas a la cultura popular. Tras el marcado impacto de Un Poco de Ruido, el ciclo centrado en la cumbia y sus distintas variantes, y la incorporación de formatos afines como La Bandurria y Todo por la misma, la plataforma confirmó el lanzamiento oficial de Un Poco de Folclore, una emisión pensada para promover las expresiones nacionales.

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El nuevo programa se emitirá de manera fija todos los martes a las 21 horas, proponiendo un entorno relajado que recrea la mística de las tradicionales peñas, enriquecido con charlas en mesa y actuaciones acústicas en directo.

La conducción estará encabezada por un equipo que reúne experiencia en medios de comunicación y trayectoria musical. Al frente del espacio estará la locutora Julieta Pink, una de las figuras más destacadas de la radiofonía nacional. Con una destacada labor junto a Sebastián Wainraich en producciones históricas como Metro y Medio y el actual ciclo Vuelta y Media en Urbana Play FM, la comunicadora distinguida con galardones Martín Fierro, Éter y Tato aporta su impronta dinámica al entorno del streaming.

Respecto a este desafío, la conductora resaltó “me encanta el folclore, me encanta el clima de peña, como decía, no toco nada, pero me gusta hacer palmas”. A su lado estarán los músicos Juan Gigena Ábalos y Cachito Oquei, integrantes del proyecto Gauchos of the Pampa.

Julieta Pink, Juan Gigena Ábalos y Cachito Oquei serán los conductores de "Un Poco de Folclore".

Gigena Ábalos, reconocido por su labor como guitarrista en Ciro y Los Persas y por ser nieto del recordado Machingo Ábalos, impulsó en 2018 esa formación para reinterpretar el legado de Los Hermanos Ábalos uniendo la esencia criolla con matices del rock. Durante la presentación del ciclo, los conductores intercambiaron opiniones sobre la identidad visual del programa, sugiriendo la incorporación de un bombo legüero a la mesa y el uso del clásico vino de jarra para acompañar cada emisión.

El sapucai por el "oaaa"

La dinámica del formato sostendrá como pilar la presencia de artistas en el estudio para interpretar canciones y repasar sus trayectorias. Para el primer programa del martes a las 21, la producción confirmó la actuación en vivo del reconocido dúo santiagueño Orellana Lucca, a los que se sumarán otros invitados sorpresa para dar inicio formal a la temporada.

Cuando DJ Pipo presentó el nuevo programa bromeó: “La gente propone que reemplacemos el ooaa por el sapucai”. En un clima distendido, Pipo les preguntó a los conductores si van a tomar fernet en los programas, pero Juan Abalos mencionó que para el folclore es mejor un vino. A lo que el resto de la mesa se sumó a que sería lo correcto.

Dj Pipo nuevamente les planteó sobre la identidad que deben buscar. “Nosotros tenemos nuestra jarra, de nuestra comunidad cumbiera. Van a tener que crear su propio elemento”. A lo que Abalos nuevamente respondió que “podría ser un bombo legüero”.