La 60° Fiesta Nacional del Folklore Correntino tendrá lugar durante el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre en el anfiteatro Genaro Berón de Astrada, emplazado en la Plaza Colón de Santo Tomé, con acceso libre y gratuito para todo el público. Con una presentación realizada en el Salón Verde de la Casa de Gobierno provincial, autoridades municipales y del Ejecutivo de Corrientes dieron a conocer los detalles del histórico encuentro cultural.

{{{htmlAmp}}}

Bajo el lema "Custodios del Primer Sapucay", la celebración adquiere este año una relevancia institucional más que especial y particular luego de haber sido declarada oficialmente Fiesta Nacional en septiembre pasado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

Programación musical día por día de la Fiesta Nacional del Folklore Correntino en Santo Tomé

La organización de la Fiesta Nacional del Folklore Correntino confirmó la cartelera artística completa que pasará por el escenario mayor a lo largo de ambas jornadas:

Sábado 5 de diciembre: Santiago Cañete, Las Hermanas Vera, Christian Herrera, Amandayé, Atardeciendo Amaneceres, Nostalgias Mburucuyanas, Luis Moulin y Belén Castro, Las Voces de Mbororé, Dos Guainas Pal Litoral, Samuel Florez, Tradición Guaraní, Toco Almada (con un homenaje a Mario Bofill), la Escuela Municipal de Música "Delfi Meza" y una delegación de exganadores del certamen.

Domingo 6 de diciembre: Piko Frank, Imaguaré, Jorge Rojas, Los Bofill, Cuarteto Bs. As., Angirú, Juan Manuel Bilat, Tupá Noy, Sangre Paiubrera, Los Matúa Mercedeños, Pablo Pando, Lo Que Canta el Litoral, Quinteto Monje-Alegre, Nicolás Mendoza y Camba Molina.

Durante la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Folklore Correntino en Santo Tomé no faltó la música y la danza.

Un evento con jerarquía nacional e impulso turístico regional que llega hasta Brasil

Durante el acto de lanzamiento, el intendente santotomeño, Augusto Suaid, destacó el valor de alcanzar las seis décadas de trayectoria con esta nueva distinción: "Tenemos la dicha de ser una fiesta nacional, gracias a todas las gestiones que se han hecho ante Nación, donde hoy nos va a abrir otras posibilidades", señaló, subrayando el trabajo conjunto efectuado junto a las áreas locales de Cultura y Turismo.

Por su parte, el secretario de Gestión y Planificación del Ministerio de Turismo correntino, Héctor Dávila, remarcó el movimiento económico que el calendario artístico genera en la comunidad, abarcando desde músicos y técnicos hasta productoras y servicios locales, y adelantó el despliegue de una campaña de promoción enfocada en atraer público de países limítrofes, especialmente desde el estado brasileño de Río Grande del Sur, debido al fuerte arraigo del chamamé en esa región.