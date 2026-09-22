Furor en el folklore por la versión de "La Noche Sin Ti" de Axel, Juan Fuentes y Valen Vargas grabada en Catamarca

Una nueva versión del tema “La noche sin ti” quedó presentada oficialmente con el lanzamiento de su videoclip, una producción audiovisual realizada en la provincia de Catamarca que reúne a Axel, Juan Fuentes y Valen Vargas. La filmación tuvo lugar en dos escenarios característicos del municipio de Fiambalá: el Cañón del Indio y las Dunas de Tatón.

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El proyecto combina la impronta melódica del pop, la fuerza del canto nativo y el aporte de nuevas voces emergentes, buscando exhibir la geografía catamarqueña mediante una colaboración artística intergeneracional. El material ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de los intérpretes y en los canales oficiales de Visit Catamarca.

Durante la difusión del anticipo en sus canales oficiales, Axel reflexionó sobre la vigencia del tema y el entorno de grabación: "Hay canciones que atraviesan el tiempo; y encuentran nuevas voces, nuevos paisajes y nuevas emociones", expresó el cantante, catalogando a la geografía local como el eje central del reestreno.

Por su parte, Valen Vargas resaltó el significado personal de retornar a su tierra natal a través de este proyecto junto a referentes de amplia trayectoria. En tanto, Juan Fuentes remarcó la importancia de utilizar la convergencia entre música e imagen como un canal para visibilizar los rincones catamarqueños ante públicos de diversas latitudes.

La versión de "La Noche Sin Ti" combina la impronta melódica del pop, la fuerza del canto nativo y el aporte de nuevas voces emergentes.

Sorpresa en el folklore por la historia de la canción que es viral

En la era de la inmediatez digital, donde los algoritmos musicales exigen estribillos instantáneos y ritmos frenéticos, el folklore argentino demuestra una y otra vez que las canciones que verdaderamente conectan con el pueblo se cocinan a fuego lento. Es el caso de "La noche sin ti", una obra que se convirtió en un fenómeno viral y que esconde detrás una historia de profunda sensibilidad norteña.

La canción fue creada por dos salteños: Juan José "Colo" Vasconcellos y Hernando "Pony" Mónico, exintegrantes de Los Huayra y actuales motores creativos del consagrado grupo Ahyre. "El Colo", quien creció entre guitarras, versos y montañas como heredero directo del poeta y músico Puma Vasconcellos, transformó esa esencia en un sonido propio.

Tras ser la voz, guitarra y alma creativa de Los Huayra, se consolidó como productor y arreglador, convirtiéndose en el motor sonoro que abrió el folklore a un lenguaje más universal; una búsqueda estética que hoy continúa expandiendo en Ahyre.

“Esta canción la escribí con 'El Pony' en la época de Los Huayra, año 2007. Yo suelo ser más de las segundas voces de la banda. Fue como súper espontánea en algún punto. Hay muchas canciones en las que me tomo meses encontrar la forma final. Esta fue medio una silbada, es como que me salió, la dejé llevar a través de la viola”, recordó Vasconcellos en una entrevista.