Frozen, el musical llega a Buenos Aires: buscan a Elsa para el estreno en el Gran Rex

Frozen, el musical llegará por primera vez a Buenos Aires en el invierno de 2027, con una producción de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg. El espectáculo basado en la película de Disney tendrá como escenario al Teatro Gran Rex y ya puso en marcha la búsqueda de una de sus figuras centrales: Elsa, la reina de Arendelle que conquistó al público con sus poderes de hielo y la canción “Libre soy”.

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La elección de la protagonista se realizará mediante audiciones abiertas previstas para noviembre de 2026 en el propio teatro. La convocatoria está dirigida a intérpretes con una edad escénica de entre 21 y 28 años y un rango vocal de Mi3 a Mi bemol 5. Para participar, es requisito excluyente ser mayor de edad y contar con formación en canto, danza y actuación.

Las interesadas podrán completar el formulario de inscripción hasta el 27 de octubre. La convocatoria marca el comienzo de los preparativos de una de las grandes apuestas del teatro musical argentino para 2027, aunque todavía no se anunciaron la fecha exacta del estreno ni la venta de entradas.

La producción estará a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de espectáculos como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Con esta nueva apuesta, el equipo buscará trasladar al escenario la historia de Disney que se convirtió en un fenómeno internacional entre públicos de distintas generaciones.

El equipo creativo estará integrado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, Analía González en la dirección coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico. Por el momento, los productores confirmaron el estreno para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex y anticiparon que las entradas saldrán a la venta próximamente.

De qué trata Frozen: la historia de Elsa y Anna

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, Frozen sigue a Anna, una joven optimista y decidida que emprende un viaje para encontrar a su hermana Elsa. Sus poderes mágicos han sumido al reino de Arendelle en un invierno eterno, por lo que Anna deberá atravesar condiciones extremas junto a Kristoff, un montañista, y su reno Sven. En el camino se encontrarán con trolls y con Olaf, un simpático muñeco de nieve, mientras intentan salvar al reino.

Elsa, que teme no poder controlar sus poderes, deberá enfrentarse a sus propias inseguridades, mientras Anna demuestra que el amor entre hermanas puede cambiar el destino de ambas. La película animada original se estrenó en 2013 y se convirtió en uno de los grandes éxitos de Disney. Su música, especialmente la canción Let It Go, conocida en español como Libre soy, contribuyó a consolidar a Elsa como uno de los personajes más reconocidos de la compañía.