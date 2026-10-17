Una oficina, una fila interminable y un expediente que parece no conducir a ninguna parte. Esa es la premisa de Asuntos Internos, la obra de Florencia Werchowsky que convierte una oficina real del centro de Buenos Aires en una experiencia teatral inmersiva.

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Lejos de los escenarios tradicionales, Asuntos Internos invita a los espectadores a completar formularios, responder cuestionarios, esperar en fila y conseguir sellos para avanzar en un trámite de destino incierto. La acción transcurre entre escritorios, computadoras, fotocopiadoras, biblioratos y archiveros. Los empleados que reciben al público también son bailarines, mientras que el jefe de la oficina es cantante. De esta manera, los movimientos y las jerarquías del mundo administrativo se transforman en parte de una coreografía que propone al espectador dejar de ser un simple observador para convertirse en protagonista.

La obra es una creación site-specific, concebida especialmente para un espacio determinado. La idea surgió cuando Werchowsky y el productor artístico Alejandro Quesada encontraron una oficina casi en desuso en un edificio tradicional de la zona de Retiro. El lugar, donde funciona de manera intermitente la administración de una empresa láctea, fue cedido para ensayos y almacenamiento de escenografías.

Detrás de los trámites absurdos, Asuntos Internos plantea una pregunta sobre la vida cotidiana: ¿Qué se pierde cuando las gestiones que antes requerían encuentros personales pasan a resolverse de manera digital? La obra recupera el universo de una burocracia que parece quedar atrás frente a la virtualización y el avance de la inteligencia artificial. Para Werchowsky, los intercambios presenciales permitían encontrarse con desconocidos, resolver problemas en conjunto y relacionarse con personas que no necesariamente compartían las mismas ideas.

La directora también señala que la pandemia aceleró los procesos de digitalización y modificó las formas de vincularse. En ese contexto, la propuesta reivindica la colaboración, la empatía y el valor de compartir un espacio físico. “La intolerancia, la falta de empatía y la frialdad se combaten con presencia física humana”, sostiene. El elenco está integrado por Julieta Zabalza, Hervé Segata, Iván García, Carla Rímola y Oliver Carl. La coreografía está a cargo de David Gómez y Julieta Zabalza, mientras que la música fue compuesta por Diego Voloschin.

Cuándo y dónde ver Asuntos Internos

Las funciones se realizarán los viernes y sábados de octubre de 2026, a las 20 y a las 21.30, con capacidad limitada. La oficina está ubicada en la intersección de Esmeralda y Libertador, en la zona de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles en Alternativa Teatral. La dirección exacta y las instrucciones para llegar se informan después de la compra.