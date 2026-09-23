Freya Skye llega a la Argentina en 2027: entradas y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Freya Skye anunció que Argentina formará parte de su gira internacional por Sudamérica. La emergente estrella del pop llegará a Buenos Aires en 2027 para compartir en vivo sus últimos lanzamientos, en la que promete ser una noche llena de energía y música explosiva.

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Freya Skye en Argentina: la fecha confirmada

Freya tocará el 25 de enero de 2027 a las 19 hs en el C Art Media de Buenos Aires. La noticia fue confirmada tras el lanzamiento de su último sencillo "Bad taste", justo días antes de comenzar su gira Stars Align Tour en Estados Unidos.

La artista británica continúa rompiendo récords y ya acumula más de 2.8 mil millones de reproducciones de su música, con conciertos agotados en todo el planeta. Desde comienzos de este año, que lanzó su éxito "Silent treatment", que entró en el Top 10 de la lista de Mediabase's Top 40 Pop Radio Chart, recibió un apoyo sin precedentes en el Reino Unido con Capitol, BBC Radio 1, Bauer, en Australia con NOVA, HIT, iHeart y Triple J, y en innumerables otros lugares alrededor del mundo.

Freya Skye tocará el 25 de enero de 2027 en el C Art Media

Ahora, realizará un tour que pasará por toda Latinoamérica. Las fechas confirmadas por ahora son:

21 de enero de 2027 - Bogotá, Colombia

23 de enero de 2027 - Santiago, Chile

25 de enero de 2027 - Buenos Aires, Argentina

27 de enero de 2027 - São Paulo, Brasil

Se trata de una oportunidad única para disfrutar la música de la artista que rompe récords y se posiciona entre las grandes estrellas del pop emergente.

Cómo comprar las entradas para Freya Skye en Argentina 2027

Las entradas ya están a la venta en la página oficial de Passline. Si bien la opción de las primeras preventas y las experiencias VIPs ya se encuentra agotadas, todavía se pueden comprar las entradas generales a un valor de $141.550.