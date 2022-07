Una vida de fotografiar: Evita y la localidad de Junín desde la lente de Alberto Haylli

(Por Mercedes Ezquiaga) La exposición "Una memoria revelada" que abrió sus puertas en galería ArtexArte, invita a descubrir la monumental obra del fotorreportero Alberto Haylli, figura central de la ciudad de Junín, que luego de su muerte en 1994, dejó un legado de 95 mil negativos y 120 latas de películas sin clasificar, que dan cuenta de 55 años de trabajo, desde la década del 30 a 1989, que incluye imágenes de Evita y su familia, así como sucesos políticos, policiales, deportivos y culturales del país.

El conjunto de más de 100 fotografías que se despliegan en los tres pisos de la galería ArtexArte, en el barrio de Villa Crespo, conforman una instancia más dentro del Proyecto Haylli, que comenzó en 2005 con el descubrimiento que realiza el documentalista juninense Christian Rémoli, y que llevó a la recuperación y puesta en valor del archivo, la edición de un libro, un mural, una serie de cuatro capítulos para el Canal Encuentro y una exposición en diciembre pasado en el Museo Evita.

"Yo soy de Junín y en 2005 estaba haciendo un documental sobre Sarmiento de Junín, un equipo de fútbol que ascendió en el 80. Fui al Archivo Municipal y me dieron un VHS (con imágenes editadas) de 1950, tipo Sucesos Argentinos pero de Junín, donde estaba la inauguración de la cancha de Sarmiento. Decía 'Cinematográfica Haylli presenta' y así contacté a la familia para conseguir el crudo. La hija me dio acceso al archivo que estaba guardado en un altillo. Nunca pensé que me iba a encontrar con 95 mil negativos y 120 latas de fílmico, incluidas las fotos de la familia de Evita en Junín. Estamos terminando la digitalización", cuenta a Télam el director del Proyecto Haylli, Christian Rémoli.

Cuando Herminia, la hija de Haylli, abrió las puertas del altillo aclaró que su papá "había muerto con muchas necesidades económicas y con el sueño de que la gente de Junín conociera todo su trabajo", dijo Rémoli sobre ese voluminoso acervo sin clasificación de ningún tipo.

Lo poco que tenía alguna referencia de ese inmenso archivo era justamente el que indicaba en su reverso "Familia Duarte": Haylli era amigo de Juan Duarte, hermano de Eva, mientras residía en Junín, lo que le permitió acercarse a la intimidad de su familia, tal como se ven en el recorrido por la primera sala, en la planta baja de la galería que funciona en una antigua fábrica de postres, reciclada.

Haylli encuentra en el fotoperiodismo su verdadero oficio y trabaja como freelance para el diario La Verdad de Junín a partir de 1937 y desde allí genera otro apéndice fundamental de su colección, el registro de la historia política argentina, con un archivo que contiene más de 9.000 piezas sobre el Partido Justicialista, además de casi todos los presidentes de la Unión Cívica Radical.

Pero además, 'el Gordo', como lo conocían al fotógrafo, tuvo un negocio de fotografía social en el centro de esta ciudad; fue fotógrafo de la policía, además de realizar cortos, publicidades y noticieros de cine. Es por eso, que el circuito se organiza en ejes como "Policiales", "Familia Haylli", "Junín y su gente", "Buenos Aires", "El ferrocarril", "Deportes", "Policiales" y "Desnudos", ésta última una rara serie de los años 30 a la que Rémoli aún le busca una explicación aunque tiene algunas teorías: "Probablemente las vendía a revistas de afuera", supone.

Una selección importante de estas estas fotos se encontraban en una misma lata, igual que el resto del archivo, sin datos, ni clasificación. Las obras de desnudos más producidas las hacía en la parte trasera de su estudio de calle Saénz Peña 221, donde trabaja con contrastes, fondos y -en algunos casos- cambios de vestuarios.

Haylli nació en Buchardo (Córdoba) el 31 de julio de 1911 y a los 8 años se mudó a Junín junto a sus padres y su hermano. Aprendió fotografía al lado de Luis Américo Panizza, uno de sus antecesores en el oficio, y se apasionó por el celuloide acompañando a Ceferino Reig, el vecino que tenía a cargo el cine Guaraní, la sala de su barrio.

La colección que se presenta en ArtexArte comienza promediando la década del 30 del siglo pasado y concluye en 1989: allí destila variedad, detalle y belleza de sucesos de los más diversos, como un grupo de pescadores en la laguna el Carpincho, una publicidad de cigarrillos en el barrio Pueblo Nuevo (de 1946), o diferentes formaciones de trenes en la estación Junín, en 1939, mucho antes de que cierre.

También, el fotógrafo retrató el último paso de María Eva Duarte de Perón por Junín, en 1950 (ya flaca y enferma); una partida de dominó en un bar del Microcentro, a mediados de los 40, una visita de Juan Manuel Fangio a la ciudad, los hijos de Haylli, la fachada de una relojería en la intersección de las calles Gandini y Sáenz Peña (1944) o una tienda Gath & Chaves.

"Tuvo su época de esplendor en Junín. Además, fue un fotógrafo compulsivo. Fue el primero en toda la ciudad que se compra una cámara que se puede colgar. Le encantaba la calle, salir a disparar la cámara", cuenta Rémoli mientras recorre las salas.

Otras fotos muestran la plaza central 25 de Mayo, en el año 1940, a una joven María Eva Duarte que posa junto a su sobrino Justo Álvarez Rodríguez, su madre, Juana Ibarguren y su hermana Erminda en la casa familiar de Arias 171; o la visita del presidente Arturo Illia a Junín, en 1945.

"Él exploraba en todas las posibilidades de la fotografía que se pudiera: social, política, periodística", agrega el director del Proyecto y sigue el recorrido con una refacción al Obelisco en el año 1938, campañas presidenciales, accidentes de autos y más.

En el apartado de "Junín y su gente" se nota que "Haylli ama las veredas y disfruta de sus vecinos, lo relata su familia y lo cuentan sus fotos", dice Rémoli. Se pueden apreciar allí ferroviarios, canillitas, mujeres que pasean por el centro, linyeras, taxistas, niños que van a la escuela, comerciantes o amigos festejando.

La variadísima sección de "Deportes" -del fútbol al automovilismo- da cuenta de algo inédito: en 1947, en Junín había 23 instituciones deportivas para una población de 54.452 habitantes, casi un club cada dos mil juninenses.

Como fotógrafo de la policía de la ciudad -otro de los oficios del multifacético Haylli- dejó una serie impactante de imágenes que evidencian una cercanía diaria con los siniestros: su hermano Luis era oficial de la policía, lo que le abre las puertas a convertirse en el fotógrafo de las fuerzas de seguridad locales.

Solo unas pocas de las 105 imágenes que conforman esta exposición se vieron anteriormente en la muestra "Quién me dirá cómo eras y quién fuiste", de fotografías, documentos y cámaras con las que el fotoperiodista Alberto Haylli (1911-1994) retrató la vida familiar de Eva Duarte en Junín, así como la participación de su familia en la política juninense y el impacto de Eva en esa ciudad.

Para Rémoli, fue un desafío enorme llevar adelante la visibilización de la figura de Haylli, por lo que decidieron que se pintara un inmenso mural del fotógrafo sobre las paredes del edificio Conde, en Junín, justo debajo de donde aparecieron las latas y los archivos, obra de un artista local.

La muestra, que abrió sus puertas el 2 de julio, permanecerá hasta el 13 de agosto, de martes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 14 a 19 (domingos y feriados cerrado al público) en la galería ArtexArte, Lavalleja 1062, ciudad de Buenos Aires, con entrada gratuita.

Con información de Télam