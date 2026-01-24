Polémica en el folklore por lo que dijeron dos reconocidas hermanas cantantes: "Se debe un respeto"

Las Hermanas Vera quedaron en el centro de la polémica en la previa de su presentación en la Fiesta Nacional del Chamamé. Las artistas de folklore se refirieron a la escasa presencia del chamamé en algunos eventos del circuito y a la decisión de ciertos músicos de priorizar otros géneros cuando forman parte de festivales que, justamente, celebran la identidad chamamecera.

En ese contexto, las cantantes explicaron cómo encaran su participación en la Fiesta del Chamamé, que se llevó adelante el pasado 21 de enero. “Somos muy exquisitas con los músicos y preparamos el repertorio con mucho detalle por el respeto que le tenemos a la Fiesta y al Chamamé”, señalaron, remarcando la responsabilidad que implica subir a un escenario tan emblemático. Según expresaron, cada show es pensado especialmente para el festival, con una selección cuidada de canciones y arreglos que buscan honrar la historia y la esencia del género.

Si bien aclararon que no era su intención generar controversia, Las Hermanas Vera fueron contundentes al referirse a la programación artística. “Nos encantan los músicos que pasaron hasta ahora, pero es la Fiesta del Chamamé y, si los contratan, deberían hacer chamamé”, afirmaron. En esa misma línea, subrayaron la importancia de preservar la identidad musical del evento: “No queremos generar polémica, pero se debe un respeto a nuestra música, a nuestro chamamé que es tan lindo”.

Por último, las artistas dejaron en claro cuál es su objetivo cada vez que se presentan en este tipo de festivales. “Venimos a hacer bien nuestro trabajo y queremos que la gente se vaya conforme con nuestra performance”, sostuvieron, y cerraron: “Nuestros invitados cantarán chamamé con nosotras; es una obligación en este festival”.

Grilla completa de artistas de la Fiesta Nacional del Chamamé: sábado 24 de enero

Las Hermanas Vera ya tuvieron su paso por la Fiesta Nacional del Chamamé, pero el festival continúa con su grilla de artistas, que hacen de la noche correntina una de las más brillantes en términos musicales durante la última semana de enero. A continuación los músicos que se presentarán este sábado 24 de enero: