El nuevo emprendimiento de Peteco Carabajal en su propia casa: "Mi barrio".

El músico y compositor Peteco Carabajal inauguró en el partido bonaerense de Moreno la asociación civil “Flores y Chacareras”, un proyecto cultural y comunitario que funciona en su propia casa y que busca convertirse en un punto de encuentro entre vecinos, artistas y organizaciones sociales, con eje en la música popular, el trabajo con la tierra y la identidad cultural.

La iniciativa es la concreción de una idea que el referente del folklore argentino viene desarrollando desde hace varios años y que ahora toma forma como un espacio abierto a la comunidad más cercana. Durante la inauguración, Carabajal destacó el valor simbólico de que el proyecto se lleve adelante en su propio hogar y en el barrio donde vive desde hace décadas.

“Es un significado muy fuerte para mí poder hacerlo en mi casa y concretarlo, porque es un espacio pensado para trabajar con la comunidad más cercana. En este caso, mi barrio”, expresó el músico ante los presentes.

De qué trata "Flores y Chacareras", el nuevo espacio cultural de Peteco Carabajal

El nombre del espacio remite a la chacarera “Flores y chacareras”, compuesta por Peteco junto a su hijo Homero Carabajal, y también al disco homónimo que dio origen conceptual al proyecto. Según explicó el artista, esa obra fue el punto de partida para pensar un lugar donde confluyan la cultura y la naturaleza en una propuesta integral.

Radicado en Moreno desde hace casi treinta años, Carabajal señaló que el proyecto surge también como una forma de retribución al vínculo construido con la comunidad local. “Me siento cuidado y querido. Encontré mi lugar en el mundo y todo eso lo quiero volcar en este vivero temático que es Flores y Chacareras para la comunidad”, afirmó en diálogo con el medio local Moreno Primero.

De cara al futuro, la asociación civil prevé ampliar su agenda con actividades culturales, educativas y productivas. Entre los objetivos se encuentran el desarrollo de talleres artísticos, desde propuestas artesanales hasta experiencias de formación profesional, y acciones vinculadas al trabajo con la tierra, el cultivo y el cuidado de las plantas.

Además, el espacio proyecta articular con instituciones como el INTA de Moreno, escuelas, comedores y organizaciones comunitarias, con la intención de consolidarse como un proyecto integral que fortalezca el tejido social y contribuya a la preservación y transmisión de la identidad cultural y folclórica del distrito.