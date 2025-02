El anuncio de La Sole que todo el folklore esperaba: qué hará la cantante

La Sole informó sobre lo que hará profesionalmente en un futuro cercano.

Soledad Pastorutti volvió a alegrar a sus seguidores con una información que compartió en relación a su presentación en un famoso festival de folklore argentino. La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entre a mi Pago sin Golpear compartió una historia de Instagram que les hizo saber a todos los que suelen ir a verla en vivo que tienen una cita con su ídola dentro de poco tiempo.

La hermana mayor de Natalia Pastorutti se encuentra en medio de una intensa gira de verano, que la tiene como protagonista en diferentes noches de los eventos musicales más relevantes del país. La Sole se presentó ante multitudes en Jesús María, Cosquín 2025, La Chaya, La Vendimia y más festivales famosos.

En la reciente publicación de la artista folklórica oriunda de Arequito se puede ver un flyer con una foto suya vestida con su outfit de show característico: un vestido al cuerpo blanco con un poncho y una rastra moderna en su cintura. "Verano 2025. Soledad. Próximo show: 15 de febrero en el Festival nacional de la Cueca y el Damasco. Santa Rosa, Mendoza", reza la imagen compartida por la estrella de la música argentina en sus redes.

El emotivo descargo de La Sole en su show de Cosquín

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la artista ante las miles de personas que tenía enfrente. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

La Sole, en vivo.

Horas más tarde, la artista compartió en sus redes un posteo en alusión a lo que vivió en el festival y escribió: "¿Ustedes están todos locos? ¿Qué es eso de festejar así 29 años? ¿Y yo qué hago con tanto cariño? Gracias una vez más por ayudarme a renacer en Cosquín, gracias por darle vida y sentido a mis interpretaciones!!! Los quiero mucho mucho!", escribió Pastorutti. Y agregó: "29 años. ni yo lo puedo creer!!! Estoy en un momento de la vida donde no todo da lo mismo. Empiezo a elegir, a cuidar, a valorar, a ignorar, a disfrutar y sobre todo a amar con otra conciencia. Todo vale más!!! Los que me conocen bien saben que soy dura para la emoción y no por eso menos humana".

Las tristes palabras de Soledad por la muerte de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó La Sole en un posteo de Instagram. Y añadió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".