Folklore, carnaval y tradición: así fue la fiesta de Cazzu en su Jujuy natal

Cazzu concretó el primer concierto de estadio de toda su carrera en su provincia natal de Jujuy, marcando un acontecimiento de profunda carga emotiva tanto para la artista como para el público local. En medio de un periodo de expansión internacional que la posiciona como una de las referentes principales de la música popular contemporánea, la cantante regresó a su tierra para presentar su álbum Latinaje en una jornada de celebración multitudinaria.

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Los asistentes acudieron al recinto respondiendo a la convocatoria con un despliegue de vestuarios especialmente diseñados, máscaras de diversas formas y accesorios temáticos. La ambientación festiva acompañó cada tramo de una jornada caracterizada por la entrega del público ante la propuesta de la artista.

El espectáculo combinó recursos teatrales, coreografías, un cuidado diseño de iluminación y proyecciones visuales que potenciaron el trabajo del grupo de músicos y bailarines sobre las tablas. La función incluyó además elementos conmemorativos creados de manera exclusiva para la fecha.

Entre ellos sobresalió una carroza realizada por mujeres jujeñas -inspirada en las estructuras que desfilan anualmente en el predio durante la Fiesta del Estudiante- y la participación activa de las integrantes de la comparsa Los Alegres de Uquía, quienes encarnaron a las tradicionales Diablas del carnaval.

Uno de los momentos de mayor emotividad ocurrió cuando la artista recitó una serie de coplas de su autoría dedicadas a su provincia; la lectura estuvo acompañada por pasajes musicales en vivo e imágenes alusivas a la identidad y a las raíces de la región. El marco inicial del espectáculo estuvo a cargo de las referentes culturales Mariana Carrizo, Mica Chauque y Wara Calpanchay.

Cazzu en vivo.

La intervención de las tres creadoras brindó el contexto sonoro previo al inicio del concierto, que luego dio paso al segmento dedicado a los hits del trap urbano que consolidaron el liderazgo de la intérprete. En el plano musical, la grilla de canciones combinó reversiones del cancionero folklórico tradicional con las composiciones centrales de su obra reciente.

Cazzu en vivo.

El recorrido transitó por obras como Odiame, Mala Suerte, Balada Malvada, Nena Trampa y Con Otra, hasta desembocar en el cierre con Jujuy Estrellado. De este modo, la presentación de Latinaje en suelo jujeño sirvió para conectar la estética contemporánea con la herencia cultural del territorio. La propuesta logró reivindicar el acervo musical de la región a través de un concierto de escala masiva.

El verano de Cazzu, imparable