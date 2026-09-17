Cazzu suspendió su gira "Latinaje Tour" por problemas de salud: el cuadro que preocupa a sus fanáticos

Cazzu anunció la cancelación de sus próximos conciertos del "Latinaje Tour" en Guatemala y Costa Rica por un fuerte cuadro de influenza. La artista se mantiene en confinamiento, mientras espera recuperarse.

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Qué dijo Cazzu sobre la cancelación de sus próximos conciertos

"Me reporto desde el confinamiento en el que me encuentro. Hace unos días atrás me agarré una influenza, una cosa bastante potente, y traté por todos los medios recuperarme para cumplir con esta cita, pero no lo logré", sostuvo en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, señaló que todavía se encuentra en reposo: "No logré recuperarme del todo, por lo menos no para dar un show como lo es Latinaje que está sostenido 100 por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo. Si no hay salud, no lo podemos ejecutar", apuntó.

Por ahora, Cazzu solo canceló sus próximos shows en Costa Rica y Guatemala

La artista compartió la reprogramación de los conciertos en Cota Rica y Guatemala, de este 18 y 19 de septiembre para noviembre de este año. "Gracias por comprenderme y ya me recuperaré más fuerte y podremos cumplir con nuestro encuentro", manifestó la artista.

La cancelación llegó a solo días de que la artista celebrara los 3 años de su hija Inti, con un fiesta temática de Mulán. De todas formas la cantante no relacionó su enfermedad con el festejo, ni tampoco brindó detalles sobre cuánto tiempo permanecerá en recuperación.

Latinaje Tour de Cazzu: cuáles son las próximas fechas

La artista solo reprogramó los shows para los siguientes dos días, pero no informó si habrá cambio en algún otro concierto. Por ahora, las fechas de presentaciones anunciadas son: