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Cuál es la leyenda santiagueña detrás de la nueva colaboración de La Sole, Cazzu, Nati Pastorutti y Flor Cazzuchelli

Soledad y Natalia Pastorutti se unieron a Cazzu y Flor Cazzuchelli para versionar Alma de rezabaile. La canción rinde homenaje a una leyenda santiagueña y su tradición de rezar a través del baile.

26 de septiembre, 2026 | 13.26
Soledad y Cazzu

La música popular argentina sumó un encuentro cumbre entre dos duplas de hermanas referentes de la industria; Soledad y Natalia Pastorutti unieron sus voces a las de Cazzu y Flor Cazzuchelli para lanzar una nueva versión de Alma de rezabaile. Se trata de un clásico que rescata a la mitología santiagueña y traslada una tradición ancestral a las plataformas digitales del presente.

La composición, que lleva la firma de Carlos y Agustín Carabajal, rinde homenaje a La Telesita, el nombre popular con el que se conoció a Telésfora Castillo en Santiago del Estero. Según marca la memoria oral de la provincia, tras quedar huérfana en su juventud, la mujer recorría los distintos pueblos guiada por el canto y la danza, volviéndose una presencia infaltable en cada encuentro popular de la zona.

La leyenda en torno a su figura señala que durante una noche de frío extremo, mientras buscaba refugio y calor junto a un fogón, Telesita se quedó dormida y las llamas consumieron sus ropas. Tras el trágico desenlace, los pobladores comenzaron a atribuirle milagros y favores, dando paso a una devoción particular donde no se le reza con velas ni oraciones tradicionales, sino a través del baile.

MÁS INFO

Ese ritual es el que da origen al concepto de rezabaile o "telesiada"; se trata de una festividad popular en la que los participantes beben siete copas y bailan siete chacareras consecutivas para solicitar su intercesión en causas como el hallazgo de objetos perdidos o la llegada de la lluvia. La relectura encabezada por las Pastorutti junto a las hermanas Cazzuchelli revive este mito y mantiene vigente una de las expresiones más profundas del folklore nacional.

Letra completa de Alma de rezabaile

El baile ya ha comenzado

allá por Santiago del Estero

retumba toda la selva

el repicar de un bombo legüero.

De fiesta toda la noche

el dulce brillo de las estrellas

bailaba la Telesita

que era la danza, que era la reina.

Nochecitas santiagueñas

ardientes, puras noches de plata

la luna sobre del monte

en luz brillante se desparrama.

Que baile la Telesita

dulce y fragante como las flores

gritaba la paisanada

emborrachada de amores.

Que busca la pobrecita

tal vez la danza le de un consuelo

tu pollera remolino

tus pies descalzos, trompo de fuego.

Telesita, Telesita

te has vuelto lluvia, te has vuelto luna,

te has vuelto flor de los campos

te has vuelto brisa que me perfuma.

Han pasado muchos años

pero tu pueblo nunca te olvida

bailando en los rezabailes

para que tu alma siga encendida.

Que baile la Telesita

dulce y fragante como las flores

gritaba la paisanada

emborrachada de amores.

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