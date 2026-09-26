La música popular argentina sumó un encuentro cumbre entre dos duplas de hermanas referentes de la industria; Soledad y Natalia Pastorutti unieron sus voces a las de Cazzu y Flor Cazzuchelli para lanzar una nueva versión de Alma de rezabaile. Se trata de un clásico que rescata a la mitología santiagueña y traslada una tradición ancestral a las plataformas digitales del presente.

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La composición, que lleva la firma de Carlos y Agustín Carabajal, rinde homenaje a La Telesita, el nombre popular con el que se conoció a Telésfora Castillo en Santiago del Estero. Según marca la memoria oral de la provincia, tras quedar huérfana en su juventud, la mujer recorría los distintos pueblos guiada por el canto y la danza, volviéndose una presencia infaltable en cada encuentro popular de la zona.

La leyenda en torno a su figura señala que durante una noche de frío extremo, mientras buscaba refugio y calor junto a un fogón, Telesita se quedó dormida y las llamas consumieron sus ropas. Tras el trágico desenlace, los pobladores comenzaron a atribuirle milagros y favores, dando paso a una devoción particular donde no se le reza con velas ni oraciones tradicionales, sino a través del baile.

Ese ritual es el que da origen al concepto de rezabaile o "telesiada"; se trata de una festividad popular en la que los participantes beben siete copas y bailan siete chacareras consecutivas para solicitar su intercesión en causas como el hallazgo de objetos perdidos o la llegada de la lluvia. La relectura encabezada por las Pastorutti junto a las hermanas Cazzuchelli revive este mito y mantiene vigente una de las expresiones más profundas del folklore nacional.

Letra completa de Alma de rezabaile

El baile ya ha comenzado



allá por Santiago del Estero



retumba toda la selva



el repicar de un bombo legüero.

De fiesta toda la noche



el dulce brillo de las estrellas



bailaba la Telesita



que era la danza, que era la reina.

Nochecitas santiagueñas



ardientes, puras noches de plata



la luna sobre del monte



en luz brillante se desparrama.

Que baile la Telesita



dulce y fragante como las flores



gritaba la paisanada



emborrachada de amores.

Que busca la pobrecita



tal vez la danza le de un consuelo



tu pollera remolino



tus pies descalzos, trompo de fuego.

Telesita, Telesita



te has vuelto lluvia, te has vuelto luna,



te has vuelto flor de los campos



te has vuelto brisa que me perfuma.

Han pasado muchos años



pero tu pueblo nunca te olvida



bailando en los rezabailes



para que tu alma siga encendida.

Que baile la Telesita



dulce y fragante como las flores



gritaba la paisanada



emborrachada de amores.