Final explicado de "Oak Street", la película de gran éxito para ver

El final en la Calle Oak (The End of Oak Street) marca el regreso del director David Robert Mitchell al cine de género, sumando la producción ejecutiva de J. J. Abrams a través de Bad Robot. La historia transcurre en 1982 y sigue a la familia Platt: Denise (Anne Hathaway) y Greg (Ewan McGregor), un matrimonio al borde del divorcio cuya rutina en un suburbio de Míchigan se fractura por completo. Tras registrar anomalías botánicas extintas y extrañas erupciones solares, un violento evento cósmico y un destello de luz transportan a toda su cuadra a través del tiempo, dejándolos varados en plena era prehistórica rodeados de depredadores extremas.

El desenlace de la Calle Oak: atrapados en el tiempo

Diferenciada de las producciones bélicas o de fuga tradicional, el tramo final no ofrece una salida mágica ni un rescate militar. Luego de ser asechados por un devorador Allosaurus que destruye gran parte del vecindario, Denise advierte que la brecha temporal vuelve a abrirse brevemente. En un intento desesperado por enviar a sus hijos de regreso al presente, la familia enfrenta la dura realidad de que el portal es inestable y no abarcará a todos.

En lugar de sacrificios, la narrativa prioriza la cohesión humana: los Platt eligen permanecer unidos, aceptando que la "Calle Oak" es ahora una pequeña isla de civilización humana en medio de la selva jurásica. El cierre muestra cómo la amenaza compartida termina por sanar las fracturas del matrimonio y los rencores familiares. La última escena los retrata fortificando el perímetro de su casa, adaptándose a su dura y peligrosa cotidianeidad donde sobrevivir implica apoyarse todos los días.

"El final de la Calle Oak", disponible en cines. (Crédito de foto: Bad Robot)

Entre el terror claustrofóbico y el avistamiento de criaturas

La recepción de los medios hacia la película ha sido favorable pero divisiva en cuanto a su tono. Gran parte de la crítica elogia cómo Mitchell traslada la atmósfera asfixiante y el suspenso constante que perfeccionó en It Follows a un escenario repleto de criaturas prehistóricas. Varios analistas destacan que la cinta funciona como un homenaje contemporáneo a las aventuras de la era Amblin, pero impregnada de un dinamismo tenso, gore controlado y secuencias donde el peligro inminente se insinúa entre la vegetación antes de dar el golpe.

No obstante, algunos sectores han cuestionado la inverosimilitud del argumento y la falta de explicaciones sobre la anomalía temporal, señalando que por momentos la amenaza de los dinosaurios se siente en contradicción con el drama íntimo de la familia. A pesar de estas observaciones, la producción ha sido celebrada como una propuesta fresca y audaz para el cine de criaturas.