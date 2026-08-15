El final de Oak Street: así funciona la teoría de los agujeros de gusano que plantea la película

El final de la calle Oak, película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, ya se estrenó en los cines y su argumento de terror con dinosaurios en un barrio urbano ya está dando que hablar. El filme, dirigido por David Robert Mitchell, sigue a la familia Platt, que debe mantenerse unida para sobrevivir ante la inesperada amenaza de criaturas del pasado.

La película basa su argumento en una teoría científica llevada, no obstante, hasta un extremo que claramente no podría ocurrir en la vida real. Se trata de la teoría de los agujeros de gusano, a la que el género de la ciencia ficción ha hecho referencia en multitud de ocasiones, pudiendo citar ejemplos como Interestelar, Donnie Darko o la serie Dark, entre muchas otras.

En El final de la calle Oak, Audrey Platt (Maisy Stella) demuestra ser toda una apasionada de la ciencia, y su sueño es estudiar en la Universidad de Cornell con Carl Sagan. A través de su trabajo, Audrey descubre lo que son los agujeros de gusano, y relaciona este concepto con las misteriosas luces brillantes que comienzan a aparecer por su barrio y a traer plantas y basura de hace millones de años.

Estas primeras bolas de luz propician la aparición de una más grande que todas las anteriores, que acaba abarcando varios kilómetros a la redonda del pueblo y enviándolo hasta la era prehistórica. Según explica Audrey, al igual que los agujeros de gusano que pueden encontrarse en una manzana, no son más que una entrada y una salida que conectan dos puntos en el espacio aunque, en el caso de estos, también en el tiempo.

Una teoría científica adaptada para el cine

La película no ofrece una explicación más detallada acerca de por qué ni cómo aparecen estos agujeros de gusano. Finalmente, comprender su funcionamiento es lo que acaba permitiendo a la familia no solo escapar del pasado, sino también revertir la muerte de Greg (Ewan McGregor), llegando al presente con unos minutos de margen suficientes para impedir la tragedia.

Los últimos compases del filme muestran a los Platt dos años después, revelando que el gobierno capturó (o mató) a los dinosaurios desplazados y que los protagonistas lograron impedir que algunos de sus vecinos se quedaran atrapados en el pasado. Además, Denise (Anne Hathaway) acabó escribiendo un libro sobre el suceso, titulado precisamente El final de la calle Oak, y Audrey cumplió su sueño de estudiar en Cornell con Sagan.