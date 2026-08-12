Final explicado de "Acaramelados", la serie surcoreana de Netflix

Netflix suma a su catálogo la serie Acaramelados (Our Sticky Love), el nuevo drama surcoreano que conquista la plataforma con su combinación de romance, suspenso y secretos del pasado. La trama sigue a Go Eun-sae, una fiscal de Seúl que despierta en un hospital rural sin documentos ni recuerdos tras sufrir un grave atentado. En medio de su amnesia, Jang Tae-ha se presenta como su novio de hace dos años. Sin embargo, todo forma parte de un engaño deliberado: Eun-sae investigaba a una red criminal liderada por el poderoso empresario Baek Sang-gil, y Tae-ha, un exfiscal vinculado al grupo que recibió la orden de eliminarla, decidió mentirle y ocultarla para salvarle la vida al reconocerla como su primer amor. Entre la búsqueda de la verdad y los peligros que acechan, la pareja se sumerge en una historia marcada por segundas oportunidades y el peso de la verdad que no se dice.

El desenlace de Acaramelados: revelaciones, justicia y reconciliación

El tramo final de Acaramelados resuelve la encrucijada emocional y el caso policial de manera contundente. Eun-sae recupera la memoria tras el impacto de una explosión provocada por sus perseguidores. Con la conciencia restaurada, la fiscal toma las riendas de la situación, recupera una grabación guardada en la nube y logra arrestar a Sang-gil y al alcalde corrupto.

Tras escapar durante un traslado, Sang-gil toma como rehén a la abuela de Tae-ha, lo que desencadena un enfrentamiento culminante en el que Sang-gil revela ser el padre biológico de Tae-ha. Cuando Tae-ha acorrala a su progenitor y está a punto de ceder a la venganza, Eun-sae y las autoridades intervienen, frenando el ciclo de violencia. Acorralado, el villano decide quitarse la vida. Finalmente, superado el engaño inicial y tras comprender que Tae-ha actuó para protegerla, Eun-sae decide casarse con él por elección consciente, sellando su historia con un verdadero matrimonio en el pueblo.

Protagonistas de "Acaramelados". (Crédito de foto: Netflix)

¿Tendrá Acaramelados una segunda temporada?

Por el momento, Netflix no ha anunciado de forma oficial la renovación de Acaramelados para una segunda entrega. Dado que la narrativa concluye sin cabos sueltos: con la red de corrupción desmantelada, el antagonista principal fuera de juego y la boda de los protagonistas concretada, el drama fue concebido estructuralmente como una miniserie de historia cerrada. No obstante, el impacto de audiencia que el K-drama logre en las clasificaciones globales durante sus primeras semanas será el factor clave para que la plataforma considere o no expandir este universo con un nuevo arco argumental.