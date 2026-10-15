Para los fans de los libros: la incorporación de Spotify que te acerca a la literatura

Spotify marca un nuevo hito en la industria del audio en streaming da un nuevo paso en la integración de la literatura y la música al confirmar la expansión global de su servicio de audiolibros a más de 180 mercados. Esta iniciativa busca afianzar una alternativa directa para acercar la lectura a nuevas audiencias a través de dispositivos móviles.

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En el marco de este despliegue internacional, los usuarios de la plataforma en Argentina pueden contratar la extensión mensual denominada Audiobooks+. Esta modalidad añade un paquete de 15 horas mensuales de reproducción continua, permitiendo explorar un catálogo diverso que combina grandes lanzamientos comerciales con obras de nicho.

La oferta disponible reúne más de 350.000 títulos a nivel internacional, incluyendo una selección de más de 30.000 contenidos hablados en español. Entre las alianzas editoriales destacan catálogos de casas como el Fondo de Cultura Económica, Fiordo Editorial y Ediciones Godot, junto a títulos narrados de referentes de las letras argentinas como Mariana Enriquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica.

Para adaptar la experiencia al consumo diario, la aplicación añadió un centro de descubrimiento específico dentro de la interfaz; la herramienta suma además funciones pensadas para la usabilidad cotidiana, como el guardado automático del punto de lectura y un temporizador para pausar la reproducción a la hora de dormir. También se destaca la función Page Match, un sistema que permite sincronizar el avance entre el texto impreso o digital y la versión hablada para retomar la escucha exactamente donde se dejó la lectura tradicional.

Spotify.

Cuánto sale Spotify Premium

La plataforma de música y pódcasts Spotify mantiene sin cambios los valores de sus suscripciones mensuales en la Argentina durante el transcurso de octubre. De este modo, los costos directos de la membresía varían según el tipo de plan seleccionado y la cantidad de perfiles habilitados por cuenta.

Para la modalidad Individual y la categoría Estudiantes, ambas destinadas a un único usuario, las tarifas fijadas se ubican en $3.299 y $1.799 mensuales, respectivamente. Por su parte, el Plan Dúo, concebido para dos personas que conviven en un mismo domicilio, se comercializa a $4.399 al mes.

En lo que respecta a la opción Familiar, que otorga acceso a hasta seis miembros, el arancel se posiciona en $5.499 mensuales. Es preciso señalar que todos los importes informados corresponden exclusivamente al valor base del servicio, por lo que no contemplan los recargos e impuestos aplicables a los consumos en moneda extranjera u operaciones con tarjeta.