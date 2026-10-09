Cuánto sale Spotify Premium en octubre 2026: el precio de cada plan

Spotify Premium mantiene en octubre de 2026 los mismos precios del mes anterior en Argentina, sin aplicar nuevos aumentos a sus suscripciones. La plataforma ofrece cuatro planes: Individual, Estudiantes, Dúo y Familiar, con valores mensuales que van desde $1.799 hasta $5.499, según la cantidad de usuarios incluidos.

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Todas las alternativas Premium permiten escuchar música sin publicidad, descargar canciones para reproducirlas sin conexión a internet y acceder a distintas funciones que no están disponibles en la versión gratuita.

Cuánto cuesta Spotify Premium en octubre 2026

Los precios de Spotify en Argentina se mantienen sin modificaciones durante el décimo mes del año.

Plan de Spotify Precio mensual Cantidad de cuentas Individual $3.299 1 Estudiantes $1.799 1 Dúo $4.399 2 Familiar $5.499 Hasta 6

Los importes corresponden a los valores de las suscripciones, sin contemplar eventuales impuestos o cargos adicionales asociados al medio de pago.

Qué incluye cada plan de Spotify Premium

La plataforma ofrece distintas alternativas según las necesidades de los usuarios y la cantidad de personas que quieran compartir el servicio.

Spotify Individual

Está diseñado para quienes buscan una suscripción personal. Incluye una cuenta Premium, reproducción de música sin anuncios, descargas para escuchar sin conexión y saltos ilimitados entre canciones. También permite cancelar la suscripción en cualquier momento.

Spotify Estudiantes

Es la opción más económica y está destinada a estudiantes universitarios que puedan acreditar su condición académica. Ofrece los mismos beneficios principales que el plan Individual, aunque requiere completar el proceso de verificación establecido por Spotify para acceder al descuento.

Spotify Dúo

Está pensado para dos personas que viven en el mismo domicilio. Cada integrante dispone de su propia cuenta Premium, por lo que puede escuchar música de manera independiente, guardar sus canciones favoritas y crear listas de reproducción personalizadas.

Spotify Familiar

Es la alternativa para hogares con varios integrantes y permite incorporar hasta seis cuentas individuales bajo una misma suscripción. Además de los beneficios habituales, incluye herramientas de control parental y acceso a Spotify Kids para los más chicos.

El valor de streaming en Argentina

Spotify Premium: ¿hay aumentos en octubre de 2026?

Durante octubre, la plataforma conserva las tarifas que estaban vigentes en septiembre, por lo que los usuarios no enfrentan una nueva actualización de precios este mes. La compañía también contempla promociones para nuevos suscriptores. Entre ellas, ofrece un mes de prueba sin cargo en los planes Individual y Estudiantes para quienes cumplan los requisitos de la promoción.

Una vez finalizado el período gratuito, comienza a cobrarse la tarifa mensual correspondiente al plan elegido, salvo que el usuario cancele antes de la renovación.

Cuáles son las ventajas de contratar Spotify Premium

A diferencia de la versión gratuita, los planes pagos permiten acceder a funciones que mejoran la experiencia de reproducción. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Escuchar canciones sin interrupciones publicitarias.

Descargar música para reproducirla sin internet.

Elegir libremente las canciones del catálogo.

Saltar temas sin límites.

Acceder a una mayor calidad de audio.

Escuchar contenido desde distintos dispositivos compatibles.

La principal diferencia entre las suscripciones está en la cantidad de cuentas que pueden utilizar el servicio y en los requisitos para acceder a cada modalidad.

Cuánto cuesta Spotify confirmado

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios pueden dar de baja su suscripción cuando lo deseen, sin necesidad de esperar a que finalice un período mínimo de permanencia. Para cancelar el servicio, deben ingresar a su cuenta de Spotify, acceder a la sección «Tu plan», seleccionar «Cambiar plan» y elegir la opción "Cancelar Premium". Una vez confirmada la baja, los beneficios pagos permanecen activos hasta la próxima fecha de facturación.

Después de ese período, la cuenta vuelve automáticamente a Spotify Free, sin perder las listas de reproducción ni el historial de música guardada.