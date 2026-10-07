Spotify lanzó su servicio de audiolibros en México y apunta a expandirse a más de 180 mercados globales

Spotify lanzó este 7 de octubre su servicio de audiolibros en México, dirigido a suscriptores elegibles de Premium, y prevé llevarlo a más de 180 mercados antes de que termine 2026.

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La jugada apunta a consolidar una sola app para música, podcasts y libros, con más horas de escucha dentro de la plataforma. Los números de la compañía explican el interés: los usuarios mensuales de audiolibros crecieron casi 40% en el último año.

Qué incluye en México

Los suscriptores elegibles de Premium tendrán 12 horas mensuales de audiolibros sin costo adicional. Quien quiera más tiempo puede sumar Audiobooks+, una membresía de escucha extra, y algunos títulos pueden comprarse de forma directa. Los precios en México todavía no están oficializados.

El catálogo global supera los 350.000 títulos y suma opciones en español, portugués, italiano y polaco, entre otros idiomas. Los acuerdos con editoriales no son exclusivos, así que los mismos libros pueden seguir disponibles en otros servicios de audiolibros.

Funciones para retomar la lectura

La más llamativa es Page Match: se escanea el código ISBN de un libro físico o electrónico, se indica la página y la app continúa el audiolibro desde ese punto. Según la compañía, más de un millón de lectores la usaron desde febrero, y está disponible en más de 30 idiomas.

A eso se suman los marcadores automáticos, un temporizador de apagado y una pestaña de audiolibros con recomendaciones según los hábitos de escucha. La compañía no precisó qué dispositivos son compatibles.

Una expansión de 22 a más de 180 mercados

Spotify pasa de 22 mercados a más de 180 antes de que termine el año. Entre los países mencionados figuran España, Portugal, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Italia y Polonia, con opciones y precios que varían según cada mercado.

Además, la empresa informó más de 750 millones de usuarios activos al mes y un Audiobooks+ con más de un millón de suscriptores, que supera los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales. La llegada a la Argentina y otros países de América del Sur todavía no está confirmada.