Cambian los resúmenes del año en Spotify: el truco oculto para que las canciones de tus hijos no arruinen tu perfil

Con el nuevo ajuste, Spotify permite separar esas reproducciones de las preferencias musicales del titular.

Spotify incorporó una nueva función que permite excluir la música infantil y familiar del perfil de gustos de una cuenta. De esta manera, las canciones que se reproducen para los chicos dejan de influir en las recomendaciones personalizadas y tampoco afectan al Spotify Wrapped, el resumen anual que muestra los artistas, canciones y géneros más escuchados.

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La herramienta está pensada especialmente para quienes comparten su cuenta o sus dispositivos con niños. Una canción infantil reproducida varias veces puede hacer que el sistema interprete que forma parte de los gustos del usuario y modificar sugerencias como Discover Weekly y Daily Mix. Con el nuevo ajuste, Spotify permite separar esas reproducciones de las preferencias musicales del titular.

Cómo funciona la nueva función de Spotify

La opción aparece como un interruptor dentro de la configuración de la aplicación y está activada de manera predeterminada. Para evitar que la música infantil y familiar forme parte del perfil de gustos, el usuario debe desactivarla.

El cambio también tiene un efecto retroactivo. Es decir, las reproducciones de música infantil realizadas anteriormente pueden dejar de tenerse en cuenta para el perfil de gustos y para el cálculo del Wrapped. Esto evita que una canción reproducida repetidamente para entretener a los chicos termine entre los contenidos más escuchados del año del adulto.

Al desactivar la función, la música infantil no desaparece de Spotify. Los usuarios pueden continuar buscándola, escuchándola y agregándola a sus listas de reproducción. La diferencia está en que esas reproducciones dejan de utilizarse para determinar sus preferencias musicales y generar determinadas recomendaciones.

Para evitar que la música infantil y familiar forme parte del perfil de gustos, el usuario debe desactivarla.

Spotify también señala que el cambio puede demorar hasta 48 horas en reflejarse completamente en las recomendaciones personalizadas.

Dónde desactivar la música infantil del perfil

Para modificar esta configuración desde la aplicación móvil de Spotify hay que seguir estos pasos:

Abrir Spotify y tocar la foto de perfil. Ingresar en Configuración y privacidad. Entrar en Contenido y visualización. Buscar la opción para incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos. Desactivar el interruptor.

La nueva herramienta está disponible de manera global en la versión móvil de Spotify, tanto para usuarios de cuentas gratuitas como para quienes tienen una suscripción Premium.

Con este cambio, quienes utilizan una misma cuenta en distintos dispositivos del hogar pueden seguir reproduciendo canciones para los chicos sin que esas escuchas tengan el mismo peso sobre las recomendaciones musicales del titular.