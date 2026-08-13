Chau a las dudas: cómo saber qué canciones de Spotify fueron hechas con IA

La presencia de la inteligencia artificial en la industria musical genera debates cotidianos y Spotify dio un paso al frente en ese sentido al anunciar una nueva herramienta orientada a la transparencia. La plataforma comenzará a implementar la etiqueta AI Persona, una distinción creada específicamente para señalar aquellos perfiles de artistas cuya identidad física o visual sea un personaje generado por software en lugar de un ser humano real.

La medida busca brindar mayor claridad a los oyentes y garantizar un ecosistema más justo para los creadores. A partir de mediados de septiembre, esta indicación empezará a visualizarse en las aplicaciones móviles en múltiples secciones: estará presente en el perfil del artista (tanto en su banner principal como en la solapa Acerca de), dentro del motor de búsqueda (Search) y al lado de los títulos de las canciones en las playlists.

Un dato clave para el consumo dentro de la app es que, por defecto, el material musical perteneciente a los perfiles catalogados como AI Persona quedará excluido de los algoritmos de recomendación personalizada de los usuarios. El despliegue del sistema contempla una serie de pasos y herramientas de verificación.

Desde el 11 de agosto, los músicos y productores pueden notificar voluntariamente a través de la consola de Spotify for Artists si su perfil responde a una identidad sintética. Sin embargo, la compañía no se limitará únicamente a lo que informen los usuarios, ya que aplicará una combinación de revisión humana con herramientas de investigación apoyadas en IA para evaluar los perfiles sospechosos.

Por último, el protocolo de la plataforma incluye un sistema de notificación y reclamos para garantizar la precisión de la etiqueta. Los perfiles etiquetados por decisión directa de Spotify recibirán un aviso formal, y aquellos creadores que consideren que la categorización es errónea contarán con la opción de apelar la medida o realizar la declaración por sus propios medios.

Etiqueta de Spotify para cuentas IA.

La función de Spotify para escuchar música y correr

La app tiene herramienta orientada a la actividad deportiva denominada Running Mode; la función ajusta de forma automática las canciones en función del ritmo de la carrera, los gustos musicales de la persona y las fases de la rutina física. Por el momento, la actualización comenzó a desplegarse de manera gradual para los usuarios de Spotify Premium que utilizan la aplicación en dispositivos iOS.

El lanzamiento forma parte del plan de la plataforma para ampliar las capacidades de su sección Fitness Hub, permitiendo a los corredores confeccionar entrenamientos personalizados con música adaptada al tempo seleccionado. Asimismo, el mecanismo integra las tecnologías de inteligencia artificial de la compañía para la generación de listas de reproducción a partir de indicaciones de texto, un recurso con alta demanda entre el público deportista.