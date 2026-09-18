¿Cómo abrir una canción de Spotify en YouTube Music y viceversa sin volver a buscarla a mano?

Alguien manda un link de una canción por el grupo, y la mitad del grupo no puede escucharla porque paga otro servicio de streaming. Es un problema chico pero repetido, y una app para Android le encontró una solución bastante elegante.

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Se llama SongFlip, y hace algo puntual: reconoce el enlace musical que llega por WhatsApp, Telegram, Instagram o cualquier chat, y lo abre directamente en el servicio que el usuario prefiere, sin que haya que buscar el título ni el artista a mano. El gesto sigue siendo el mismo de siempre: tocar el link. Lo que cambia es adónde lleva ese toque.

El problema de fondo, explicado simple

Android deja elegir qué app abre cada tipo de enlace, pero esa configuración suele respetar el dominio de origen: si el link es de Spotify, el sistema intenta abrir Spotify o su versión web, sin margen para saber que quien lo recibió en realidad usa YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tidal o Deezer. SongFlip se mete justo en ese cruce: durante la configuración inicial hay que elegir el servicio preferido y autorizar qué dominios puede interceptar, y desde ahí cada enlace compatible se traduce solo.

Cuando el enlace original se resiste

A veces Spotify reclama sus propios links antes de que SongFlip pueda actuar. Para esos casos hay dos salidas: mantener presionado el enlace y enviarlo manualmente desde el menú Compartir, o activar la detección del portapapeles, que muestra un aviso para convertir la dirección apenas se copia. Ninguna de las dos opciones garantiza éxito total: si el tema no existe en el catálogo del servicio de destino, o se trata de una versión en vivo o un remix particular, la app puede no encontrar la coincidencia exacta.

Sin cuenta, sin publicidad y con una versión web

SongFlip es gratuita, de código abierto, no pide crear cuenta y no muestra publicidad, aunque existe una versión Pro paga que agrega historial de conversiones. También tiene un conversor web en songflip.link, pensado para quien quiere mandar un link sin necesidad de saber qué app usa cada destinatario: el sitio genera una página con accesos a todos los servicios compatibles. La versión para iPhone todavía está en fase de pruebas con TestFlight, y la app no traslada bibliotecas completas: solo resuelve el enlace puntual que recibió.