La app ideal que transforma los videos de recetas de redes en listas de cocina listas para usar

Guardar un video de receta en favoritos y nunca más volver a encontrarlo es una experiencia casi universal. Clove apunta directamente a resolver ese problema, convirtiendo cualquier video en una receta ordenada y lista para cocinar.

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La app está disponible tanto para iOS como para Android, y aunque en la tienda de Apple figura en inglés, también tiene versión completa en español. Su función más destacada es la capacidad de importar recetas de redes sociales: alcanza con darle al botón compartir desde TikTok, YouTube, Instagram o Pinterest, elegir Clove en la lista de apps y dejar que el sistema haga el resto.

De un video a una ficha completa

Lo que hace Clove no es simplemente guardar el link del video. La app extrae la información del contenido y arma automáticamente una receta con ingredientes y pasos detallados, además de sugerencias y recetas similares para explorar. Si algo sale mal en la traducción del video, el usuario puede corregir manualmente cualquier error antes de guardarla en su biblioteca.

Lista de compras con un solo botón

Cada receta importada alimenta la biblioteca personal dentro de la app, pero el verdadero ahorro de tiempo aparece a la hora de ir al supermercado: con solo un botón, Clove genera automáticamente la lista de compras con todos los ingredientes necesarios. También cuenta con una sección de Plan para organizar el menú semanal con anticipación, sin perder la posibilidad de improvisar si sobra tiempo o ingredientes.

Información nutricional y variaciones

Para quienes cuidan lo que comen, cada receta puede mostrar sus valores nutricionales completos: calorías, grasas, hidratos, proteínas y fibra. En la sección de Variaciones, además, es posible pedirle a la app que reformule una receta enfocándose en las proteínas, simplificándola al máximo o quitando un ingrediente puntual por alergia o simple gusto personal. La app también acepta importar recetas desde PDFs, capturas de pantalla, texto pegado o incluso fotos de recetarios en papel.