La alternativa gratuita a WeTransfer para mandar archivos pesados sin pagar un peso: cuál es y cómo se usa

Enviar archivos pesados por internet puede convertirse en un problema cuando los servicios habituales imponen límites. SwissTransfer permite enviar archivos de hasta 50 GB gratis, sin necesidad de registrarse ni contratar una suscripción. La plataforma funciona mediante enlaces de descarga y ofrece opciones para proteger los archivos con contraseña y limitar la cantidad de descargas.

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La alternativa resulta especialmente útil para compartir videos, fotografías o grandes cantidades de documentos que no pueden enviarse fácilmente por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Además, los archivos pueden permanecer disponibles durante 1, 7, 15 o 30 días, mientras que el límite máximo de almacenamiento temporal es de 30 días.

Qué ofrece SwissTransfer

A diferencia de servicios de almacenamiento como Google Drive, OneDrive o iCloud, SwissTransfer está pensado para transferir archivos, no para guardarlos de manera permanente en la nube. Una vez que se genera el enlace, se puede compartir con otras personas para que descarguen el contenido.

Entre sus principales características se encuentran:

Permite subir archivos de hasta 50 GB .

. Admite hasta 250 descargas por archivo .

. Permite compartir el enlace con hasta 20 destinatarios .

. No requiere registro ni suscripción.

Los archivos se almacenan en servidores ubicados en Suiza.

Se puede establecer una fecha de caducidad de entre 1 y 30 días.

Permite limitar el número de descargas.

Se puede agregar una contraseña de protección.

El servicio admite hasta cinco transferencias por hora y por dirección IP.

Los archivos pueden permanecer disponibles durante 1, 7, 15 o 30 días.

La plataforma pertenece a Infomaniak, una compañía suiza con sede en Ginebra. SwissTransfer fue lanzado en 2019, mientras que la empresa matriz nació en 1994. Según las condiciones del servicio, los archivos transferidos no son explotados comercialmente y son analizados automáticamente mediante un antivirus para detectar posibles programas maliciosos.

Cómo enviar archivos grandes gratis

Usar SwissTransfer es bastante sencillo y funciona desde una computadora o un celular mediante un navegador web. También cuenta con aplicaciones para iOS y Android.

Para enviar un archivo de hasta 50 GB, hay que ingresar al servicio, pulsar el botón para subir archivos o arrastrarlos directamente a la ventana desde una PC. Después se puede elegir entre enviar el contenido mediante correo electrónico o generar un enlace de descarga.

También es posible definir durante cuánto tiempo estará disponible, establecer un máximo de descargas y añadir una contraseña. Para completar el proceso, el servicio solicita una dirección de correo y un código de verificación.

Si se necesitan compartir muchos archivos o carpetas, Hipertextual recomienda comprimirlos previamente en un archivo ZIP, una opción que además permite sumar otra contraseña de protección.

En comparación, WeTransfer limita a 3 GB el tamaño de los archivos en su modalidad gratuita, mientras que SwissTransfer eleva ese límite hasta 50 GB y permite mantener los enlaces activos durante más tiempo.