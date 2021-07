Murió Palo Pandolfo a los 56 años: el rock está de luto:

Roberto "Palo" Pandolfo fue una figura icónica de la historia del rock argentino que estuvo detrás de grandes proyectos como Don Cornelio y La Zona y Los Visitantes.

Otra triste noticia azota al mundo en un año de pandemia: murió el rockero argentino Roberto "Palo" Pandolfo a los 56 años. Lo único que se sabe hasta el momento es que el músico se desvaneció en la calle; se desconocen las causas de su fallecimiento.

El artista se desvaneció mientras caminaba por la avenida Díaz Vélez al 5200, en el barrio porteño de Caballito, informó la Policía porteña de la Comisaría Vecinal 6 A y una ambulancia de SAME constató que había fallecido. Nacido en Buenos Aires, formó Don Cornelio en 1984, justo después de terminar la escuela secundaria; poco después, el nombre de la banda sumaría el "y la Zona".

Con Don Cornelio y La Zona (1987), y gracias a hits como Ella vendrá y Tazas de té chino, la banda liderada por Palo se convirtió en referente del rock argentino de los '80. Su segundo y último disco de estudio, Patria o muerte (1988) cerró la historia de la banda aunque en 1996 aparecería un disco no planeado de la banda. Más tarde formó Los Visitantes, banda en la que el cantante y compositor incorporó por primera vez los ritmos latinoamericanos y con la que grabó Salud universal, Espiritango, En caliente, Maderita y Desequilibrio.

En una entrevista con la revista de música Silencio, el artista declaró: "El rock and roll es corporal, es así, como el tango. La música es corporal, son rituales chamánicos. No se puede tocar este tipo de música si no hay una identificación con la obra, un entendimiento de lo rupturista y de la carne… Es como dice Calamaro: el rock and roll no es un juego, es un golpe en los huevos".

Hace dos semanas, Palo había publicado el single Tu amor, un dúo con Santiago Motorizado que oficiaba junto a El alma partida como anticipo de su próximo álbum.