Estrenos en Mubi en octubre 2026 para ver películas y series: las nuevas producciones que llegan

Mubi llega a octubre 2026 con una programación vibrante que combina lo mejor del cine de autor contemporáneo, joyas clásicas imperecederas y maratones de culto. La plataforma de streaming apuesta este mes por miradas creativas, arriesgadas e innovadoras, navegando entre la vulnerabilidad del autodescubrimiento, el terror psicológico y el drama histórico. Un recorrido indispensable para espectadores que buscan relatos profundos e inspiradoras experiencias. Entre ellas, el debut de Kristen Stewart como directora.

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Escena de "La cronología del agua". (Crédito de foto: Mubi)

Estrenos destacados en Mubi durante octubre

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma: la cineasta Jane Schoenbrun presenta un provocador slasher queer y metacinematográfico. Con una notable química actoral entre Hannah Einbinder y Gillian Anderson, la obra disecciona la carne, el deseo y la creación, transformando el género de terror en una experiencia fascinante, visceral y reflexiva.

La chimera: la realizadora Alice Rohrwacher nos traslada a la Toscana de los años ochenta, con un relato lírico sobre un arqueólogo melancólico involucrado en la profanación de tumbas etruscas. Una auténtica pieza de realismo mágico que aborda con inmensa poesía la pérdida, la memoria y la búsqueda de lo inalcanzable.

La cronología del agua: Kristen Stewart debuta magníficamente detrás de las cámaras adaptando las famosas memorias de Lidia Yuknavitch. Mediante un estilo narrativo fragmentario y poético, la película ofrece un retrato crudo e íntimo sobre el trauma, la corporalidad y la sanación artística, totalmente impulsado por una actuación memorable de Imogen Poots.

Calendario completo de estrenos en Mubi

1 de octubre — colección “Halloween Sleepover” : Videodrome (David Cronenberg), The Thing (John Carpenter), Day of the Dead (George A. Romero) y Arrebato (Iván Zulueta).

2 de octubre : Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma (Jane Schoenbrun).

9 de octubre : Belle (Mamoru Hosoda).

14 de octubre : Fausto (F. W. Murnau).

15 de octubre: La noche que Logan despertó (Serie de Xavier Dolan).