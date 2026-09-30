Estrenos de Disney Plus en octubre 2026: las series y películas que llegan

El catálogo de Disney+ para octubre de 2026 suma una variada propuesta de títulos pensada para cautivar a todo tipo de audiencias. Durante este mes, la plataforma de streaming apuesta fuerte por historias de ficción con altos componentes de misterio, drama y acción, consolidando su destacada hegemonía en la cultura pop global. Desde producciones emblemáticas del Universo Cinematográfico de Marvel, hasta afamadas entregas de terror y producciones juveniles llenas de magia, la grilla del servicio reúne estrenos de alto perfil que prometen dominar la conversación y marcar la pauta del entretenimiento en todo el mundo.

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"Vision Quest", la nueva apuesta de Marvel. (Crédito de foto: Disney)

Los platos fuertes de Disney+: misterio, magia y superhéroes

Vision Quest: la gran apuesta de Marvel Studios para esta temporada. Tras los sucesos acontecidos en las aclamadas producciones WandaVision y Agatha All Along, esta esperada ficción continúa el viaje de Visión en su afán por reconstruir su memoria y hallar un nuevo propósito, tras descubrir que pretendían convertirlo en una peligrosa arma. Obligado a huir para evitar ser capturado, emprende una intensa fuga junto al misterioso personaje Thomas Shepard en una narrativa llena de acción e intriga.

American Horror Story (temporada 13): la antología de terror concebida por Ryan Murphy regresa con nuevos episodios a lo largo de todo el mes de octubre, desplegando su clásica atmósfera perturbadora. La mayor novedad de esta décimo tercera entrega es el aclamado retorno de la gran actriz Jessica Lange tras años de ausencia, compartiendo pantalla junto a figuras de la franquicia como Evan Peters, Sarah Paulson y Emma Roberts.

Coven Academy: El hechizo de las brujas: orientada principalmente para el público joven, esta interesante serie de fantasía y corte sobrenatural llega a la pantalla a comienzos de mes. La trama se adentra en las vivencias de un grupo de jóvenes que descubren sus facultades mágicas mientras enfrentan dilemas emocionales, secretos ancestrales y antiguos peligros que acechan dentro de su prestigiosa academia.

Agenda de estrenos: el listado completo de Disney+

1 de octubre: American Horror Story (emisión semanal el 1, 8, 15, 22 y final el 29 de octubre)

2 de octubre : Coven Academy: El hechizo de las brujas (temporada 1)

3 de octubre : África, el corazón salvaje de la Tierra (película documental)

6 de octubre: En busca de pruebas (temporada 4)