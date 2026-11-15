Está en Netflix: la serie de suspenso ideal para maratonear y cerrar el fin de semana

Netflix sumó una nueva serie a su catálogo, ideal para los usuarios que prefieren las historias oscuras: El cuerpo (The Body, en inglés). Creada por Quinn Shephard, la producción combina suspenso, terror, drama adolescente y es una gran opción para un domingo de maratón.

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De qué se trata “El cuerpo”, la nueva serie de suspenso en Netflix

La historia sigue a un grupo de bailarinas que, durante la noche de Halloween, tiene que enfrentar las consecuencias de una broma macabra que se convierte en una experiencia aterradora. La trama está ambientada en un colegio católico en 2004 y gira alrededor del equipo de baile más popular del colegio.

El conflicto estalla cuando el grupo organiza una fiesta de iniciación para sumar a una nueva integrante, pero el intento de "broma" termina de manera inesperada: a la mañana siguiente, una de las chicas aparece en coma. Desde ese momento, los secretos, la culpa y las sospechas empiezan a atravesar al grupo.

Con el correr de los episodios, las protagonistas experimentan visiones y situaciones que parecen posesiones. La educación religiosa que recibieron alimenta una especie de histeria colectiva que se extiende a toda la comunidad. Mientras tanto, un sacerdote intenta entender qué está pasando.

Con un tinte sobrenatural, la serie dialoga sobre las relaciones de poder dentro de los grupos de adolescentes y pone el foco en los celos, el deseo y la necesidad de aceptación en esa etapa de la vida. También aborda la identidad y los sentimientos que algunas protagonistas no se animan a reconocer en un entorno religioso.

Con una ambientación de principios de los 2000, llena de celulares viejos, mensajes instantáneos y música de la época, la serie transporta al espectador a los clásicos thrillers adolescentes de comienzos del siglo. En detalle, la producción cuenta con ocho episodios de entre 40-55 minutos cada uno, ideal para maratonear el domingo y cerrar el fin de semana.

Cómo se compone el elenco de El Cuerpo

Entre los diferentes artistas, la serie cuenta con la actuación de: