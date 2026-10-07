Cómo escapó Piero de la dictadura: la historia detrás de su exilio

Piero de Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años y dejó un vacío inconmensurable en la cultura argentina y latinoamericana. Además de ser recordado como un referente del folklore y el rock nacional, fue autor de la canción de protesta y logró atravesar varias luchas populares, incluso durante la última dictadura cívico-militar que lo llevó al exilio.

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Una lista y un exilio: cómo fue la vida de Piero al irse de Argentina

En 1976 cuando la Junta Militar tomó el poder, Piero decidió abandonar Argentina al verse perseguido por el contenido de sus canciones. "Mi hermana salía con el hijo del comisario de la policía federal. Un día mi cuñado encuentra mi nombre en una lista que estaba en la comisaría y le dice a mi hermana que me tengo que ir esa misma noche antes de que me chupe la policía", recordó sobre la dictadura en una entrevista que brindó en 2017 para El Tiempo.

Según relató a las 8 de la mañana de aquel día se escondió en la casa de dos actores conocidos de él. "A los diez minutos, desde el piso 14 donde vivían, vi un Ford Falcon sin placa al frente de mi edificio. Entraron, rompieron, robaron, saquearon mi casa. Se llevaron todo, hasta mi colección de guitarras”, afirmó.

Finalmente, decidió volver a Europa y abandonó el país. Un grupo de amigos lo despidió en Ezeiza y pasarían casi cinco años hasta su regreso. Durante el exilio vivió en un molino especial para exiliados, donde también estuvo el colombiano Daniel Samper Pizano. "Leí todo lo que no podía leer antes. No quería cantar más. Mi pacto conmigo fue: ‘Dejo todo y voy reeligiendo lo que realmente quiero’. La guitarra quedó quieta dos años”, recordó.

También llegó a vivir en Italia y pasó por Colombia, donde el arquitecto Simón Vélez le prestó su casa. Finalmente, regresó al país en 1981.

¿Qué canciones de Piero prohibieron durante la dictadura?

En los años previos al golpe, Piero había denunciado hostigamientos. Sus álbumes Para el pueblo lo que es del pueblo (1973) y Coplas de mi país (1974) cuentan con canciones sobre la desigualdad, la persecución política y la violencia estatal. Al llegar al poder, los militares prohibieron varias de sus canciones: Los americanos, Que se vayan ellos y Coplas de mi país.