Entre el cine y MasterChef Celebrity 2: el gran momento de Daniel Aráoz.

Daniel Aráoz es un actor, de los que se destacan en una serie, película o obra de teatro. Su llegada al reality MasterChef Celebrity 2 lo presentó ante una generación centennial e influenciada por las redes sociales, que le expresa su devoción con memes y comentarios en Twitter. En la cocina lo vimos sufrir, emocionarse y conseguir elogios por sus platos.

Pero no solo de pan vive el hombre. Está estrenando La noche más larga, polémica cinta dirigida por Moroco Colman y basada en hechos reales, que cuenta la escabrosa historia del violador serial con más violaciones de la historia argentina. Atacó entre 1985 y 2004 a más de 93 mujeres en la ciudad de Córdoba mientras aparentaba ser un padre y esposo ejemplar.

- En plena revolución de las mujeres, interpretás a un monstruo, un violador serial, ¿dudaste antes de aceptar el rol?

Fue la artista plástica Renata Morini, el amor de mi vida y la compañera que está en cada una de las decisiones que tomo, quien me dijo “tenés que llevar luz a la oscuridad”. Esto, sumado al apoyo de mis hijos Lola y Pedro hicieron que aceptara hacer la película. En el medio hubo un pequeño incidente que me sacudió por completo: viajaba en auto con alguien cuando le cuento sobre el papel que pensaba interpretar y me pregunta: “¿no mató a ninguna?”. Al no que le doy como respuesta, sentencia “bueno, Aráoz. No es tan grave”. La verdad, me bajé de ese auto descompuesto.

Ese es el poder del patriarcado. El hecho de considerar a las mujeres una propiedad privada. Si realmente analizamos todos los femicidios que están ocurriendo, muchos de ellos están antecedidos por violaciones.

- ¿Te considerás un hombre feminista?

Sí, absolutamente. Creo que hoy el estandarte es luchar por todas las compañeras mujeres y por su empoderamiento.

- Brillaste en muchísimos dramas pero, por lo general, suelen asociarte a los roles cómicos,

Y eso que hace mucho que no estoy en comedias de televisión. MasterChef Celebrity 2 me devolvió un poco eso. En cine es un rumbo totalmente diferente: van a ser 15 años que estoy confrontando roles dramáticos. Es increíble. Jamás hubiese pensado que iba a hacer conocido en muchas partes del mundo por mi trabajo en roles "serios". De pronto me tratan como el gran actor dramático y me cuesta salir del asombro. Guardo un hermoso recuerdo de todas las experiencias que me dio la vida: El hombre de al lado (2009), Una especie de familia (2017), La odisea de los giles (2019). La clave está en dejar todo en el set.

- MasterChef Celebrity 2 te propuso un desafío totalmente distinto: la gastronomía. De pronto, saltaste a la popularidad por tu bife con papas a la crema, ¿hay otra especialidad de la "Casa Aráoz"?

¡Bife con papas a la crema! (risas) Cuesta mucho la verdad, pero estoy tan feliz de que Telefe y Boxfish me hayan convocado para protagonizar este reality espectacular. Me siento cómodo con la fórmula propuesta: es divertida y apta para toda la familia, a pesar de los cruces y los roces que se pueden generar en el estudio.

- Que los jurados te fulminen un plato no debe ser para nada divertido

Sí, aunque nos llevamos muy bien entre todos. Son roles que tocan en el juego, después somos compañeros de trabajo. De mi lado, para la competencia soy un queso. Detesto competir porque es un síntoma del capitalismo que no me gusta para nada. Prefiero cocinar con amor.

La verdad es que por más experiencia que tengas en la cocina, cuando estás ahí tenés un tiempo determinado para hacer un plato, y estás bajo la presión de estar cocinando como si fuera para un restaurante, con el jurado, que tiene un paladar exquisito. El azar juega una carta fundamental.

- Hay rumores de que entre Claudia "La Gunda" Fontán y Hernán "El Loco" Montenegro pasa algo, ¿es cierto?

Son rumores.

- ¿De los que se habla en el grupo de WhatsApp?

Ahí debo confesarte algo: no estoy en el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity 2. Son todos compañeros y compañeras hermosas pero soy de los que se hartan o se preocupan si le entran mensajes a las 12 de la noche. Soy un tipo de la vieja escuela.