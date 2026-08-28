Entradas para Tan Biónica en el Movistar Arena 2027: precios y fecha de cuándo toca

Tan Biónica confirmó una nueva fecha en Buenos Aires como parte de su El Regreso Tour. La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby se presentará el 11 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en una noche que combinará las canciones de El Regreso con los clásicos que marcaron su historia.

La expectativa vuelve a ser alta después del impacto que tuvo el regreso del grupo a los escenarios. Luego de convocar a más de medio millón de personas durante su gira de regreso y agotar tres Vélez este año, Tan Biónica sumó una nueva presentación en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

Cuándo salen las entradas para Tan Biónica en el Movistar Arena

La preventa comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 y estará disponible a través de Movistar Arena hasta agotar el stock destinado a esta instancia.

Los clientes de Santander tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés durante la preventa. Una vez agotadas las localidades correspondientes a esta etapa, comenzará la venta general, que estará habilitada con todos los medios de pago y mantendrá el beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta se realizará exclusivamente a través del sitio oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.

Cuánto cuestan las entradas para Tan Biónica

Por el momento, no se comunicaron de manera oficial los precios de las entradas para el show del 11 de febrero de 2027. Por eso, cualquier valor que circule antes de la apertura de la venta debe ser tomado con cautela hasta que sea confirmado por la organización.

Lo que sí está confirmado es que habrá una preventa exclusiva para clientes Santander y que las entradas podrán abonarse en 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará cuando se agote el cupo de preventa.

Tan Biónica.

La fecha llega en un momento especialmente exitoso para la banda. Después de su histórico regreso de 2023, Tan Biónica realizó la gira La Última Noche Mágica, con presentaciones en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. En 2024, esas diez fechas establecieron un récord histórico de espectadores para el venue.

Tan Biónica vuelve a Buenos Aires después de tres Vélez agotados

El nuevo show será una oportunidad para reencontrar dos etapas de la historia de Tan Biónica. Por un lado, estarán los clásicos que acompañaron a una generación y que son himnos de la música popular argentina; por otro, las canciones de El Regreso, material que forma parte de la nueva etapa de la banda.

El anuncio se produce mientras el grupo continúa con su gira por Argentina, Latinoamérica y España. El recorrido incluye presentaciones en Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y distintas ciudades argentinas, además de Barcelona y Madrid.

Entre las próximas fechas aparecen los shows del 18, 19 y 20 de septiembre en el Antel Arena de Montevideo, el 22 de octubre en Razzmatazz de Barcelona, el 25 de octubre en Live Las Ventas de Madrid, y distintas presentaciones en Corrientes, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Rosario y La Plata.

La gira desembocará finalmente en Buenos Aires el 11 de febrero de 2027, cuando Chano, Bambi, Diega y Seby vuelvan al Movistar Arena para una noche que promete reunir a quienes acompañaron a Tan Biónica desde sus comienzos con las nuevas generaciones que descubrieron su música durante el regreso.