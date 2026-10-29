Entradas para Simple Plan y All Time Low en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo tocan en el estadio Obras de Buenos Aires

Los fanáticos del pop punk tendrán una cita especial en Buenos Aires: Simple Plan y All Time Low compartirán escenario el martes 11 de mayo de 2027 en el Estadio Obras. El show reunirá a dos bandas que marcaron el sonido de los años 2000 y que mantienen su vigencia con giras internacionales y nuevas canciones.

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Las entradas se venderán a través de CoolCo, con una preventa para clientes Santander Visa y una instancia posterior abierta al público general. Por el momento, no difundieron los precios de los tickets, por lo que habrá que consultar la plataforma oficial para conocer los valores disponibles cuando se habilite la compra.

Simple Plan y All Time Low en Argentina 2027: cuándo salen las entradas

La venta de entradas para el recital tendrá dos etapas. La primera será una preventa exclusiva para clientes Santander Visa, que comenzará el viernes 30 de octubre de 2026 a las 10.

La venta general, en tanto, se habilitará el lunes 2 de noviembre a las 10, con todos los medios de pago. Según el anuncio, los clientes Santander Visa podrán acceder a un beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante la preventa, sujeto a las condiciones de compra correspondientes.

Los tickets estarán disponibles sólo en la plataforma CoolCo. Se recomienda ingresar al sitio oficial y verificar las condiciones de pago antes de completar la operación.

Qué canciones podrían sonar en el recital de Simple Plan y All Time Low

Con más de dos décadas de trayectoria, Simple Plan construyó una discografía asociada a algunos de los grandes himnos del pop punk de los años 2000. Entre sus canciones más conocidas se encuentran I'm Just a Kid, Perfect, Welcome to My Life, Addicted y Summer Paradise.

La banda canadiense publicó su álbum debut, No Pads, No Helmets… Just Balls, en 2002 y desde entonces desarrolló una carrera internacional con giras, discos y presentaciones multitudinarias. Su repertorio combina canciones de energía acelerada con baladas que acompañaron a distintas generaciones de seguidores.

Simple Plan.

All Time Low, por su parte, surgió en Maryland, Estados Unidos, y ganó popularidad con temas como Dear Maria, Count Me In, Weightless, Lost in Stereo y Monsters. En octubre de 2025 lanzó Everyone’s Talking!, su décimo álbum de estudio, que incluyó canciones como SUCKERPUNCH y The Weather.

Si bien todavía no se publicó una lista de temas para el recital de Buenos Aires, el encuentro reunirá canciones de distintas etapas de ambas bandas. Para quienes crecieron con el pop punk de los 2000, será la oportunidad de volver a escuchar en vivo a dos referentes del género en una misma noche.