Entradas para Kudai en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

La banda chilena Kudai confirmó su regreso a Buenos Aires, Argentina, para el jueves 12 de noviembre de 2026, como parte de su Harakiri Tour. Después de presentarse en el Estadio Obras durante 2025, el grupo volverá a encontrarse con sus seguidores porteños en Groove, con un repertorio que recupera sus canciones más populares y suma material de su nueva etapa musical.

{{{htmlAmp}}}

El recital promete una dosis de nostalgia para quienes crecieron con el pop-rock latino de los años 2000, pero también buscará mostrar la evolución artística de la banda. Temas como Sin Despertar, Ya nada queda y Escapar convivirán con las nuevas composiciones que anticipan el próximo trabajo discográfico del grupo.

Cuánto cuestan las entradas para Kudai en Buenos Aires

Los tickets para el show de Kudai en Groove se comercializan de manera online a través de Passline, la plataforma indicada por la organización como único canal de venta. Según los precios publicados el 27 de octubre, las entradas tienen estos valores:

Entrada general: $90.000.

$90.000. Palco VIP: $130.000.

A esos importes se les debe sumar el cargo por servicio que aplique la ticketera. Los precios y la disponibilidad pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar el sitio oficial antes de realizar la compra.

Cuándo y dónde toca Kudai en Buenos Aires

El recital se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, en Palermo Groove, ubicado en Avenida Santa Fe 4389, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El horario publicado para el evento es a las 19.

Kudai.

La presentación forma parte del Harakiri Tour 2026, una gira que propone un recorrido por distintas etapas de la historia de Kudai. El espectáculo combinará los éxitos que consolidaron al grupo con sus lanzamientos más recientes, en una propuesta que conecta la nostalgia con una nueva etapa creativa.

Qué significa Harakiri y por qué marca una nueva etapa para Kudai

El nombre de la gira proviene de Harakiri, un sencillo que funciona como adelanto del próximo material discográfico de la banda. La canción propone una mirada introspectiva sobre los conflictos personales, las rupturas y la posibilidad de comenzar de nuevo.

La historia de Kudai también está atravesada por ciclos de cambios. El grupo nació en 2003, entró en receso en 2010, regresó a los escenarios en 2017 con cuatro integrantes originales y abrió una nueva etapa en 2024 con el regreso de sus cinco integrantes.

Esa evolución se refleja en el concepto de la gira: recuperar los elementos que definieron la identidad del grupo y, al mismo tiempo, explorar nuevos sonidos y emociones. Así, el show de Buenos Aires no será sólo una oportunidad para escuchar los clásicos, sino también para conocer el presente musical de una banda que dejó su huella en el pop latino de los años 2000.