Para cuando sean mayores es el último disco que sacó Camilo, un álbum dedicado a sus hijas, pero con el que cualquiera se puede sentir identificado. Habla sobre los miedos, la muerte, el veloz paso del tiempo, el amor en todas sus formas y la música como instrumento. Es un disco que genera emoción, que da ganas de bailar y cantar, y poner el mundo un pausa aunque sea por unos minutos. Esa misma sensación, pero elevada a la máxima potencia, fue la que se vivió el pasado domingo 25 de octubre en el Movistar Arena.

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El cantante colombiano aterrizó una vez en Buenos Aires y convocó a su "tribu" para compartir la historia detrás de sus nuevas canciones. Esta gira está enmarcada en su rol como papá de Índigo y Amaranto, hijas que tuvo con Evaluna Montaner, y todas las canciones que les dedicó. Así, durante poco más de una hora y media, el artista brindó un show repleto de hits, donde demostró su gran talento vocal y dejó en claro, una vez más, el gran vínculo que lo une con el público argentino.

Con una gran escenografía que remite a un espacio de juego compartido con sus hijas, Camilo inició su show puntual y con una energía única. A partir de ese momento, se generó una fusión entre el público y él, donde el baile, los saltos y los cantos a coro reinaron en el recinto de Villa Crespo. Con un setlist de 25 canciones y varios momentos destacados que quedarán en la memoria de todos los presentes, el cantante se prepara para coronar su visita con una segunda fecha este lunes 26 de octubre.

Casamientos, música y unión: Camilo volvió a Buenos Aires con un show para el recuerdo. Foto: Mora Alarcón.

Hacia la mitad del show, el cantante recibió a su esposa en el escenario para interpretar juntos La medalla y Por primera vez, dos canciones que hablan sobre la construcción del amor. Ese fue uno de los momentos más efusivos del show, donde el público celebró a la pareja e hicieron vibrar el lugar. Luego, durante la canción La boda, al menos nueve parejas se comprometieron mientras en cantante entonaba las estrofas de esta balada romántica. Eso, sin duda, habla de un clima especial que el artista y su banda saben crear muy bien.

La actitud de Camilo sobre el escenario es la de un músico de primer nivel. Canta sin problemas, baila con ritmo, toca la guitarra e interactúa con su banda, pero sobre todas las cosas, sabe brindar un show que queda en la memoria. Por ese motivo, el público de Buenos Aires siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Setlist de Camilo en Buenos Aires