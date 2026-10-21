Iron Maiden en Argentina: "Esperamos 50 años para este momento". Foto: Gallo Bluguermann

Iron Maiden está de regreso a la Argentina con su gira "Run for your lives", en la que recorre sus clásicos desde Iron Maiden hasta Fear of the dark. La dama de hierro se presentó en el estadio Tomás Adolfo Ducó el martes por la noche y se prepara para una segunda ronda este miércoles 21.

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"Esperamos 50 años para este momento", exclamó Bruce Dickinson ante los miles de espectadores reunidos en Parque Patricios. Familias, viejas y nuevas generaciones disfrutaron de una noche en la que la banda británica no dejó clásico sin tocar, recordando aquella presentación en el año 2013 y a diferencia de su anterior show en el país, dos años atrás, donde el foco estuvo puesto en Senjutsu, último album de estudio lanzado en 2021.

Iron Maiden se presenta nuevamente este miércoles 21 de octubre. Foto: Gabriel Sotelo

De allí las palabras del líder, que junto a Steve Harris (bajo y coros), Dave Murray (guitarra), Adrian Smith (guitarra), Janick Gers (guitarra) y la incorporación de Simon Dawson en batería, tras la salida histórica de Nicko McBrain en 2024, desempolvaron algunos temas que el público y la banda anhelaban desde hace tiempo oír y tocar, como Infinite Dreams, sencillo que sonó por última vez en vivo el 12 de diciembre de 1988 en el Hammersmith Odeon de Londres y que fue recuperado en el marco de la gira.

Pero los Up the Irons no fueron los únicos que hicieron única a la noche porteña. Alrededor de las 19:45 salieron al escenario, con la fuerza y potencia que los caracteriza, La H No Murió. El grupo liderado por Claudio O'Connor y el Tano Romano encendió la previa al show principal con los clásicos de Hermética, con un guiño al Gobierno Nacional durante Olvídalo y volverá por más.

"Run for your lives" recorre clásicos desde Iron Maiden y Fear of the dark. Foto: Gabriel Sotelo

La pregunta que queda en el tintero es si este miércoles 21 será la última vez que podremos oír en vivo a los Iron Maiden. Los rumores de su retiro circulan desde el anuncio de la presente gira, que termina en mayo del año próximo en Maryland, Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de sus últimas declaraciones a los medios donde expresó el deseo de dedicarse a su familia, Dickinson le aseguró al público argentino tras el cierre de Wasted Years que no será la última vez que la dama de hierro se encuentre en un mismo lugar con ellos.

Setlist completo Run for your lives Argentina 2026

Murders in rue morgue

Wrathchild

Killers

Phantom

Number of the beast

Infinite dreams

Powerslave

2 mins to midnight

Mariner

Run to the hills

Seventh son

Trooper

Hallowed

Iron maiden

Encore