Entradas para Paulo Londra en Córdoba 2026: precios y fecha de cuándo toca

Paulo Londra prepara un regreso especial a su Córdoba natal. El artista se presentará el jueves 3 de diciembre de 2026 en Quality Arena, como parte de un show que marcará el cierre de su año y que fue presentado como su “último round” de 2026 en casa.

{{{htmlAmp}}}

El recital tendrá lugar después de un año de fuerte actividad internacional para el cantante, que continuó llevando su música a distintos escenarios del mundo y sumó nuevas canciones a una carrera que comenzó en Córdoba y trascendió las fronteras argentinas.

Cuándo toca Paulo Londra en Córdoba

El recital de Paulo Londra será el jueves 3 de diciembre de 2026 en Quality Arena, ubicado en Avenida Cruz Roja 200, Ciudad Universitaria, Córdoba. La presentación será una oportunidad para que el artista se reencuentre con el público de su ciudad natal, después de una etapa marcada por presentaciones internacionales y nuevos proyectos musicales.

El show también llega en un momento particular de su carrera: Londra prepara el lanzamiento de entre CIELOS, su nuevo disco, previsto para el 21 de octubre, del que ya presentó el single me asfixia LA CIUDAD.

La canción abre una nueva etapa sonora para el artista y fue realizada junto a Lisan y Tiano, productores que participan de esta búsqueda musical. El tema propone una mirada más íntima, centrada en la necesidad de escapar del ritmo acelerado de la ciudad y encontrar un espacio de calma.

Entradas para Paulo Londra: cuánto salen y cuándo se pueden comprar

La Preventa Exclusiva Cordobesa para el recital empezó este martes 22 de septiembre a las 13. Los tickets estarán disponibles a través de Tickets Quality Center, el sitio oficial de venta de entradas. La preventa tendrá un cupo determinado y, una vez agotado, se habilitará la venta general.

Paulo Londra.

En la plataforma, el precio de las entradas figura desde $40.000. A ese valor se le suma el costo por servicio correspondiente a la operación de compra y puede aumentar de acuerdo a la ubicación seleccionada. Quality Center informa que este cargo se aplica a las entradas adquiridas tanto de manera online como presencial.

Paulo Londra vuelve a Córdoba para cerrar un año clave

El regreso a Córdoba encuentra a Londra en una etapa de expansión internacional. Durante 2026, el artista sumó presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos y tuvo además una participación destacada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro.

En Argentina, también volvió al Lollapalooza después de siete años y se presentó como el único headliner nacional de esa edición, ante una multitud.

Su trayectoria internacional comenzó a consolidarse especialmente a partir de Homerun, el álbum que incluyó canciones como Adán y Eva y terminó de instalarlo como una de las figuras centrales de la nueva música urbana argentina. Desde entonces, Londra amplió su público a través de colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin.

Ahora, el cierre del año tendrá un componente especial: será en la ciudad donde comenzó todo. El 3 de diciembre, Paulo Londra volverá a subir al escenario de Quality Arena para reencontrarse con su público cordobés.