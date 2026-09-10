Entradas para Paulo Londra en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Paulo Londra vuelve a Buenos Aires para cerrar el año a lo grande. El cantante y rapero cordobés se presentará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, en un show que combinará las canciones de su nuevo material con los éxitos que marcaron su carrera y lo convirtieron en uno de los principales referentes de la música urbana argentina.

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El recital tendrá además un condimento especial: será la primera vez que Londra presente en vivo las canciones de su próximo álbum. Después de un 2026 de fuerte expansión internacional, con presentaciones en Chile, Perú, México y Estados Unidos, el artista regresará al mismo escenario donde protagonizó dos fechas agotadas luego de seis años sin tocar en Buenos Aires.

Paulo Londra en el Movistar Arena: cuándo toca y cuándo salen las entradas

El show de Paulo Londra será el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El recital funcionará como el cierre de año del artista en Argentina y tendrá como eje su nueva etapa musical.

La preventa BBVA comenzará el jueves 10 de septiembre a las 13. Durante esta instancia, quienes cuenten con tarjetas BBVA podrán acceder a 6 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el viernes 11 de septiembre a las 13, con todos los medios de pago habilitados. Además, durante todo el período de venta se mantendrá la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Cuánto salen las entradas para Paulo Londra en 2026

Por el momento, no dieron a conocer los precios de las entradas ni las distintas ubicaciones disponibles dentro del Movistar Arena. Por eso, el valor final de cada localidad deberá consultarse al momento de habilitarse la venta.

Lo que sí está confirmado es el esquema de comercialización: habrá una instancia exclusiva de preventa para clientes BBVA desde el jueves 10 de septiembre y, 24 horas después, se habilitará la venta general para el público.

Paulo Londra.

La diferencia entre ambas etapas puede ser importante para quienes quieran conseguir las mejores ubicaciones. La preventa comenzará antes que la venta general y contará con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Paulo Londra cierra un año clave para su carrera

El regreso a Buenos Aires llega después de uno de los años de mayor exposición internacional para Londra. En 2026 se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, y volvió a Lollapalooza Argentina después de siete años como único headliner nacional, ante más de 100.000 personas.

El artista también llevó su música a Estados Unidos con presentaciones en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles. A esa gira se sumaron conciertos en Bogotá, Puebla, Mérida, Monterrey y Santiago de Chile, además de su llegada al Estadio Nacional de Lima con localidades agotadas.

Su recorrido explica por qué el próximo recital en Buenos Aires aparece como algo más que una fecha de cierre. Londra comenzó su carrera en las batallas de freestyle, con El Quinto Escalón como uno de los escenarios que lo vieron crecer, y rápidamente pasó de las plazas a convertirse en uno de los artistas argentinos con mayor alcance internacional.

En 2018 alcanzó el número uno en España con Adán y Eva y se convirtió en el primer cantante argentino en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con una canción propia. Su carrera continuó con Homerun (2019), Back to the Game (2022) y el EP Versus (2025), además de colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Timbaland, Feid, Duki, María Becerra y Wisin.

Paulo Londra.

En agosto de 2026, Londra abrió una nueva etapa con me asfixia LA CIUDAD, primer adelanto de su próximo álbum. El tema, producido junto a Lisan y Tiano, muestra una búsqueda sonora más íntima y funciona como anticipo de las canciones que llevará por primera vez al escenario del Movistar Arena.