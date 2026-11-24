LP es el nombre artístico de la cantautora estadounidense Laura Pergolizzi, regresará a la Argentina el viernes 26 de febrero de 2027 para presentarse en el Estadio Obras Sanitarias. Este recital será el puntapié inicial del tramo latinoamericano de su "All Is Not Lost Tour", gira que también incluirá paradas en Chile, Perú, Ecuador y Colombia tras completar más de 70 funciones en Norteamérica, Reino Unido y Europa durante 2026. En esta nueva visita al país, la artista presentará el repertorio de su octavo álbum de estudio, Room 12, y conmemorará el décimo aniversario de Lost on You.

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Entradas para LP en Obras y detalles de venta

La comercialización de los tickets se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma digital CoolCo en dos etapas consecutivas:

Preventa exclusiva Banco Macro: comenzará el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 12:00 hs. Los clientes que abonen con tarjetas de crédito Macro Visa accederán al beneficio de hasta 9 cuotas sin interés.

Venta general: se habilitará el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 12:00 hs con todos los medios de pago, manteniendo una financiación de hasta 6 cuotas sin interés para usuarios de tarjetas de crédito Visa Macro.

Hasta la publicación del anuncio oficial por parte de la productora, no se difundieron de manera pública los valores exactos de los tickets ni el mapa de localidades que se habilitarán para el show, datos que quedarán disponibles en el portal de CoolCo al momento de inicar la primera instancia de compra.

LP en Estadio Obras el 26 de febrero de 2027. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

El presente musical y la trayectoria de LP

La nueva gira de LP cruza dos etapas centrales en su carrera. Por un lado, acompaña el lanzamiento de Room 12, compuesto por once canciones: entre ellas los cortes “Don't Stop”, “Shelly”, “Love Is All I Have”, “Best In Life” y “Mi Corazón”. centradas en la identidad, la memoria y las experiencias acumuladas durante sus viajes. Por otro, celebra los diez años de Lost on You (2016), el cuarto trabajo de estudio con el que alcanzó proyección global tras haber trabajado previamente como compositora para figuras como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y Celine Dion.

El show en Obras sumará un nuevo capítulo al vínculo de LP con el público argentino, que incluye sus dos funciones en el Teatro Vorterix en 2019, su paso por Lollapalooza Argentina en 2022 y sus presentaciones en el Estadio Luna Park y el festival Cosquín Rock en 2023.