Line up del Lollapalooza 2022: día por día, todos los artistas que tocarán en Argentina

Foo Fighters, Miley Cyrus y The Strokes son algunos de los artistas que se presentarán en esta nueva edición del festival más grande del país.

Lollapalooza Argentina 2022: conocé el line up completo día por día.

Cada vez falta menos para el Lollapalooza Argentina 2022. Después de dos años de espera, el reconocido festival llevará a cabo su séptima edición en nuestro país el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro.

Como de costumbre, el Lolla traerá al país a figuras de la música tanto nacionales como internacionales. En esta edición, tendrá como protagonistas a Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas. Se espera que haya más de 300 mil personas y el protocolo de ingreso será anunciado en una fecha más próxima al evento de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes.

El 18, 19 y 20 de marzo se realizará el Lollapalooza Argentina 2022

Día por día, el line up del Lollapalooza Argentina 2022

A continuación, presentamos todos los y las artistas que darán sus shows en el Lollapalooza con sede en Argentina. Como siempre, el público podrá disfrutar de sus bandas favoritas que estarán distribuídas en cinco escenarios. Pronto se conocerán los horarios en los que tocará cada artista para que cada persona pueda organizar su experiencia Lollapalooza.

Viernes 18

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui | Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 | Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

Sábado 19

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea | Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba | JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta's | Burrito Kachimba | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

Domingo 20

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Janes Addiction | Jhay Cortez | Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles | Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra

Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli | BB ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe 99

Cómo conseguir las últimas entradas del Lollapalooza Argentina 2022

El festival ya agotó los tickets para el viernes 18 y el domingo 20 y quedan los últimos tickets disponibles para el sábado 19 de marzo, los cuales se podrán conseguir únicamente a través de www.allaccess.com.ar