Entradas para Lali y Miranda en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo tocan

BOM, la propuesta que reúne a Lali Espósito y Miranda llegará al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires en diciembre para presentar su álbum debut BAILAR O MORIR. Se trata de mucho más que un show: mientras en el escenario se impulsa la fiesta del pop, el campo del estadio se convertirá en una pista de baile para disfrutar las nuevas canciones, los grandes éxitos y, sobre todo, bailar.

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Cuándo llega BOM a la pista: las fechas de Miranda y Lali en el Movistar Arena

Miranda y Lali presentarán BOM con solo tres fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires:

7 de diciembre

18 de diciembre

19 de diciembre

Desde el lanzamiento del primer tema con su shortfilm y la reciente llegada del álbum completo, BOM fue la gran tendencia en redes sociales: el proyecto ya supera los 5 millones de reproducciones globales en plataformas, consolidándose como uno de los lanzamientos más escuchados de la temporada. Ya tiene disponible su versión vinilo, CD y digital.

Con 10 canciones escritas por Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi, Bailar o Morir fue producido artísticamente por Ale Sergi y Mauro de Tommaso pensado para bailar sin parar. Además de la canción que le da el nombre al álbum, el disco tiene otros hits como Señora, En Italia, Migajas, Adonde, Hiperlove, Ganar, Piel, Helecho y finaliza con la ya icónica y viral Vivo del Pop.

El disco es resultado de un trabajo largo entre artistas que ya son parte de la historia del pop argentino, pero transforma la experiencia de escucharlos en una propuesta colectiva: el show presenta el álbum con la invitación de encontrarse en la pista de baile, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento.

¿Cómo comprar las entradas para BOM?

Lamentablemente, las entradas para las tres fechas de Lali y Miranda en el Movistar Arena ya están agotadas, se vendieron en las primeras tres horas. Queda esperar ante la posibilidad de que anuncien nuevas funciones. Tras las tres noches en Buenos Aires, el trío llevará BOM a otros países como México, Chile, Perú y Uruguay.